سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد

سيُغادر بطل العالم أربع مرّات فريق فيراري في نهاية الموسم بعد أن اختارت الحظيرة الإيطاليّة عدم تجديد عقده لموسم 2021.

ولا يخفى على أحدٍ أنّ فيتيل يخوض محادثات مع ريسينغ بوينت للعام المقبل عندما يتمّ تغيير اسم الفريق إلى أستون مارتن، كما أنّه تفاوض مع رينو قبل توقيع الأخيرة مع فرناندو ألونسو.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الموعد الذي يتوقّع فيه اتّخاذ قراره بشأن مستقبله، قال فيتيل أنّه ليس لديه إجابة، وأنّه سعيد بأخذ الوقت الكافي قبل اتّخاذ القرار.

وقال الألماني: "كنت لأخبركم بالإجابة لو كنت أعرفها، لكنّني لا أعلم في الوقت الحاضر، وربّما من الواقعي الانتظار قليلًا والتحلّي بالصبر".

وأضاف: "قد يعني ذلك بضعة أسابيع أو أكثر. سيكون الوقت وحده كفيلًا بتقديم الإجابة. لم يتغيّر أيّ شيء منذ ثلاثة أسابيع أو قبل السباقات الثلاثة الأولى".

وأردف: "لست في عجلة من أمري، أريد التأكّد من أنّني أتّخذ القرار الصحيح لي، وسأمضي قدمًا حينها".

وكان فيتيل قد قال سابقًا أنّه منفتجٌ على جميع الخيارات الممكنة لموسم 2021، بما في ذلك الانضمام إلى فريق جديد، أو الاستراحة لعام أو الاعتزال دفعة واحدة.

وستكون هذه المناسبة الأولى في مسيرة فيتيل التي لا يكون فيها مستقبله واضحًا، وذلك بعد أن كان تنقّلاه السابقان من تورو روسو إلى ريد بُل في 2009 ومن ثمّ إلى فيراري في 2015 مخطّطًا لهما مسبقًا.

وقال فيتيل أنّه يريد أن يكون متحكّمًا قدر الإمكان في اختياره لمستقبله، وهو سبب عدم تسرّعه.

وقال: "حقيقتي تواجدي في البطولة لفترة طويلة تساعدني كوني أعرف الكثيرين هنا. لا يُمكنك أن تكون متيقّنًا بنسبة 100 بالمئة من قرارك، لكنّني أودّ أن أكون متحكّمًا قدر الإمكان في قراري".

وأضاف: "من الواضح أنّ ما هو على المحكّ هو القاء في الفورمولا واحد أم لا. إنّه وضعٌ جديدٌ ولا أعتقد بأنّني بحاجة لبعض الخدع على صعيد المفاوضات".

وتابع: "سبق وأن أوضحت أنّني لو حصلت على الحزمة المناسبة فلديّ الكثير لتقديمه".

وأكمل: "أشعر بأنّني لست أسوأ من الأعوام الماضية على الصعيد الجسديّ والقياديّ. أشعر بأنّني في حالة جيّدة جدًا".