سيارة ويليامز 2023 تمثّل "تطويرًا" بالرُغم من الاختلافات الجوهرية
ستمثّل سيارة ويليامز الجديدة في الفورمولا واحد - والتي ستطأ أرض الحلبة للمرة الأولى الأسبوع المُقبل - "تطويرًا" لفلسفة سيارة العام الماضي، لكنها ستتضمن ألواحًا جانبية معدّلة.
يسعى الفريق المتمركز في غروف إلى قلب حظوظه في موسم 2023 بعدما تذيّل ترتيب الصانعين الموسم الماضي.
كما شهدت إدارة الفريق إعادة هيكلة كبيرة على مدار العطلة الشتوية، مع رحيل مدير الفريق يوست كابيتو والمدير التقني فرانسوا خافيير ديمايزون.
وبينما لم يكن توقيت تلك التغييرات مثاليًا، لكن مصممي الفريق تمكنوا من الضغط مع سيارة "اف دبليو45"، إذ يأمُل الفريق أن تكون التغييرات الجديدة قد عالجت بعضًا من نقاط ضعف تصميم الموسم الماضي.
حيث شرح دايف روبسون مدير قسم الأداء بأنه وفي حين ستشهد السيارة الجديدة بعض الاختلافات الظاهرة، إلا أنها تُبقي على فلسفة التصميم المتأصلة من سيارة العام الماضي.
فقال: "السيارة الجديدة تمثّل تطورًا من ناحية فلسفة التصميم. بالطبع تسيطر تغييرات القوانين الخاصة بالأرضية على جزء من التصميم".
وأضاف: "أعتقد كذلك بأن الاختلاف الأكثر وضوحًا سيكون التحديث على حزمة جوانب السيارة، والتي تمثل تطويرًا لما قمنا به مع حزمة تحديثات سيلفرستون العام الماضي".
وتابع: "كنا مقيدون حينها بتصميم المشعاع ولم نرغب بتغيير ذلك كليًا. لذلك حصلنا على الفرصة للعمل على ذلك وترتيب الأجزاء بشكل مختلف بعض الشيء مع سيارة هذا العام. تلك هي الجوانب الأكثر وضوحًا على الأرجح، لكنها تمثل تطويرًا من ناحية فلسفة التصميم".
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سيارة ويليامز 2023 تمثّل "تطويرًا" بالرُغم من الاختلافات الجوهرية
سيارة ويليامز 2023 تمثّل "تطويرًا" بالرُغم من الاختلافات الجوهرية سيارة ويليامز 2023 تمثّل "تطويرًا" بالرُغم من الاختلافات الجوهرية
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