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سيارة ويليامز 2020 تطوير لسابقتها دون "تغييرات ثورية" على التصميم

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سيارة ويليامز 2020 تطوير لسابقتها دون "تغييرات ثورية" على التصميم
17-02-2020

آثرت ويليامز عدم القيام بأيّة "تغييرات جذرية" على تصميم سيارتها الجديدة "اف.دبليو43" التي ستنافس بها في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك على الرُغم من الصعوبات التي واجهها الفريق الموسم الماضي.

يأمُل الفريق المتمركز في غروف في أن تساهم سيارته الجديدة - والتي تمّ الكشف عن صورها صباح اليوم الأثنين - في عودة الحظيرة البريطانية من الموسم الصعب التي خاضته في 2019، حيث تذيّلت ويليامز ترتيب الصانعين.

لكن وعلى الرُغم من أنّ سيارة العام الماضي "اف.دبليو42" قد تركت الفريق دومًا في مؤخّرة شبكة الانطلاق، لكنّ ويليامز قالت بأنّها قررت عدم اتّباع مقاربة السيارة المختلفة تمامًا لهذا الموسم حتّى يتسنّى لها عوضًا عن ذلك التركيز أكثر على جوانب السيارة التي تحقق لها خطوات أكبر على صعيد الأداء.

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وضمن معرض حديثه في هذا الصّدد، قال دوغ ماكيرنان مدير التصميم لدى ويليامز: "لقد وجّهنا تركيزًا كبيرًا على فهم مشاكل سيارة الموسم الماضي، كما اخترنا بحرص الأجزاء التي نحتاج لتطويرها على السيارة، تلك التي تمنحنا أقصى أداء وفق الموارد التي نمتلكها".

وأضاف: "التصميم الأساسي وراء سيارة "اف.دبليو43" الجديدة هو تطوير متواصل لسابقتها، من دون تغييرات جذرية على التصميم. إذ أنّ المؤشّر الأهم على أنّنا على الطريق الصحيحة سيكون مستوى الترابط لدينا بين الأدوات التي نستخدمها لتصميم السيارة وما تُخبرنا به بيانات السيارة على الحلبة".

وأكمل: "حظينا بمعدّل تطوير صحّي في نفق الهواء، كما وجدنا تحسينات معقولة لناحية كفاءة التبريد. وقد عالج الفريق المشاكل الميكانيكية التي ألقت بظلالها على موسم 2019، والتي تضمّنت المكابح والوزن الكلي للسيارة. هذا إلى جانب التقدّم الجيّد الذي أحرزناه في هذه الجوانب وسنواصل التركيز عليها خلال الموسم".

من جهته، أوضح آدم كارتر كبير مهندسي الفريق أنّ السماح للفريق بالتركيز على الجوانب التي تحمل مكاسب كبيرة كان المقاربة الصحيحة.

فقال: "قرار الإبقاء على بعض الجوانب الأساسية من تصميم سيارة العام الماضي يعني استهلاك مصادر أقلّ في تطوير التصميم الجديد، والذي بدوره عاد بالنفع على فريق التصميم مع إمكانية أكبر لتعزيز عملهم لناحية الحزمة وتفاصيل المكوّنات".

وأردف: "عبر الحفاظ على بعض المعالم الرئيسية، تمكّنا من العمل على برنامج تطوير متواصل لناحية الانسيابية من أجل تعزيز كفاءة مصادرنا".

واختتم: "بينما نتوجّه إلى التجارب الشتوية ومن ثمّ الموسم، فإنّ أهم جانب سيتمثّل في التقدّم الذي نُحرزه فيم واجهة منافسينا، إلى جانب سعينا لمواصلة سجلنا الأخير من الموثوقيّة".

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