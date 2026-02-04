سيارة ويليامز لموسم 2026 تظهر على الحلبة أخيرًا على حلبة سيلفرستون

استضافت الفورمولا 1 الأسبوع الماضي أول اختبار جماعي لموسم 2026، حيث أُقيمت خمسة أيام من الاختبارات الخاصة على حلبة كتالونيا، وذلك قبل انطلاق الموسم الذي يشهد تغييرات تنظيمية شاملة.

وشملت هذه التغييرات كُلًا من هيكل السيارة ووحدة الطاقة، ولهذا قررت البطولة إضافة اختبار آخر لمساعدة الفرق على الاستعداد، لكن ويليامز أعلنت في وقت متأخر نيتها عدم المشاركة.

وجاء هذا القرار بسبب "تأخيرات في برنامج تطوير سيارة "اف.دبليو48"، وفقًا لما قاله مدير الفريق جيمس فاولز، الذي أوضح أنّ "حجم الأحمال التي تمر عبر نظام الفريق يبلغ نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه سابقًا".

وبدلًا من ذلك، أكمل فريق ويليامز الأسبوع الماضي اختبارًا عبر مسار الاختبار الافتراضي، وهو نظام يشبه جهاز المحاكاة، لكنه يعتمد على وضع معظم مكوّنات السيارة الحقيقية على منصّة اختبار لمحاكاة ظروف القيادة على الحلبة.

وقال فاولز خلال حفل الكشف عن كسوة موسم 2026 يوم الثلاثاء إنّ هذا الاختبار كان "ناجحًا"، وأضاف: "قطعنا عدد اللفات الذي كنا نطمح إليه"، مشيرًا إلى أنّ الخطوة التالية كانت حصّة الاختبار التي أُقيمت اليوم الأربعاء على حلبة سيلفرستون موطن جائزة بريطانيا الكبرى.

وشارك كلٌّ من أليكس ألبون وكارلوس ساينز في هذه الحصّة، لكن السيارة لم تظهر بالكسوة الرسمية لموسم 2026، والتي تتضمن اللونين الأزرق الداكن والأسود مع درجات من الأزرق الفاتح والأبيض على الجوانب.

وبدلًا من ذلك، استخدم الفريق ألوان الاختبارات الخاصة بسيارة "اف.دبليو48"، وذلك قبل المشاركة المرتقبة في اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، التي ستُقام في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، حيث من المفترض أن تكتمل مشاركة جميع الفرق الإحدى عشرة على الحلبة.

ومع انطلاق ستة أيام من اختبارات ما قبل الموسم، إذ ستُقام تجارب إضافية في البحرين بين 18 و20 فبراير، يعتقد فاولز أنّ فريق ويليامز سيكون قد حقق أهدافه مع الوصول إلى الجولة الافتتاحية الرسمية لموسم 2026 في ملبورن خلال شهر مارس.

وقال خلال أسبوع اختبارات برشلونة: "أنا واثق من أننا لن نكون متأخرين. لا تزال أمامنا ستة أيام جيدة من الاختبارات في البحرين، في ظروف تمثيلية. إضافة إلى ذلك، نحن محظوظون بحصولنا على وحدة الطاقة وعلبة التروس من مرسيدس، وبالتالي فإنّ ما يتعلمونه هذا الأسبوع في برشلونة سينتقل إلينا".

وأضاف: "ليس الأمر أنني أريد الاتكال على عملهم، لكن من المهم الإشارة إلى أنّ هذا العامل يخفف من حجم ذلك العيب. أنا واثق من أنّنا، مع ستة أيام في البحرين، سنُكمل البرنامج الذي نحتاجه، ولهذا نحن نعمل حاليًا على مسار الاختبار الافتراضي".

ويدخل فريق ويليامز موسم 2026 بعد إنهائه بطولة 2025 في المركز الخامس، وهو أفضل إنجاز له منذ تحقيقه المركز ذاته في عام 2017.