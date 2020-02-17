سيارة ويليامز تطأ أرض الحلبة للمرّة الأولى في برشلونة

بعدما كشفت صباح اليوم عن الصور الأولى لمقاتلتها الجديدة، خرجت سيارة ويليامز الجديدة "اف.دبليو43" إلى أرض الحلبة للمرّة الأولى في برشلونة، ضمن يوم التصوير الترويجي، لتننضمّ إلى كلّ من هاس ورينو.

ويُعدّ ذلك إشارة اوضحة على محاولة الحظيرة البريطانية العودة بقوّة بعد الموسم المخيّب للآمال الذي خاضته العام الماضي، حيث تأخّرت في المشاركة في التجارب الشتوية الأولى، قبل أن تواجه العديد من العثرات على مدار الموسم متذيّلة الترتيب في معظم السباقات.

وقد أكمل السائق الشاب جورج راسل اللفّات الأولى لسيارة الفريق الجديدة على حلبة برشلونة اليوم، حيث سيُجاور البريطاني في هذا الموسم الناشئ نيكولا لاتيفي الذي حلّ مكان روبرت كوبتسا.

جورج راسل، ويليامز "اف.دبليو43" تصوير: ويليامز

وأظهرت الكسوة اللونية الجديدة لسيارة "اف.دبليو43" تغييرًا كبيرًا بالمقارنة مع سيارة الموسم الماضي، حيث تتميز السيارة الحالية بالألوان الحمراء، البيضاء والزرقاء.

على الصعيد التقنيّ فإنّ الفريق سار في ذات درب بقيّة منافسيه من خلال تبنّي مقاربة تطويريّة بدل الإقدام على تغييرات ثوريّة بالرغم من ضعف أداء سيارة العام الماضي، خاصة كون تغييرات قوانين 2021 تُصعّب من ذلك.

ويتحضّر الفريق للتوجّه إلى برشلونة لخوض التجارب الشتويّة الأولى التي تنطلق بعد غدٍ الأربعاء، وذلك في ظلّ سير الأمور على نحوٍ أفضل بالنسبة للفريق هذا العام بعد مشاكل العام الماضي.