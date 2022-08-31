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سيارة هاميلتون ارتطمت بالأرض بقوة 45 جي بعد هبوطها في حادثة سبا

هبطت سيارة لويس هاميلتون، مرسيدس دبليو13، بصدمة بلغت قوتها 45 جي بعد احتكاكه مع فرناندو ألونسو في سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان، وذلك وفق ما أكّده الفريق.

سيارة هاميلتون ارتطمت بالأرض بقوة 45 جي بعد هبوطها في حادثة سبا

عانى هاميلتون من فقد مفاجئ في ضغط الماء بعد ارتفاع سيارته وهبوطها في منطقة الخروج الآمن مع ارتطام عنيف، إذ سرعان ما طلب منه الفريق إيقاف سيارته.

كما فعّل ذلك التصادم ضوء التحذير الطبي الخاص بفيا والذي يُلزم السائق بزيارة المركز الطبي، حيث تلقى هاميلتون تحذيرًا من المراقبين إثر رفضه في البداية الذهاب إلى المركز.

وكما أورد الفريق عقب الجائزة، فإن وحدة طاقة البريطاني تمّ إرسالها إلى منشأة مرسيدس في بريكسوورث حيث يتم فحصها.

هذا وكان ذلك المحرك جديدًا لجائزة بلجيكا الكبرى، ما يعني أنه وإذا لم يعد صالحًا للاستخدام، فإن هاميلتون سيضطرّ لوضع نسخة رابعة جديدة وعليه سيتعرض لعقوبة التراجع على شبكة انطلاق السباق المُقبل.

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فيما تعرضت كذلك حاوية علبة التروس لشرخ، بينما يتم كذلك الآن فحص المكونات الداخلية لوحدة الطاقة.

"كانت حادثة كبيرة، كان ارتطامًا عنيفًا" قال جايمس فاولز مدير الاستراتيجية لدى مرسيدس.

وأضاف: "تم قياس قوة ذلك الارتطام بالأرض بـ 45 جي على مقياس اس دي آر على السيارة، وهي قيمة كبيرة للغاية على حمل رأسي".

وتابع: "لويس سيكون على ما يرام، سيعود للمنافسة في زاندفورت، المسألة الأكبر بالنسبة له في اعتقادي هي أنه محبط، محبط لأنه كان يملك سيارة سريعة للغاية، وتحقيق منصة تتويج كان أمرًا ممكنًا، لكنه، مثلنا جميعًا، هنا للمنافسة ومواصلة التقدم".

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