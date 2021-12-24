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سيارة هاس 2022 تجتاز اختبارات التصادم

أعلن فريق هاس للفورمولا واحد أن سيارته لموسم 2022 قد نجحت باجتياز اختبارات التصادم.

سيارة هاس 2022 تجتاز اختبارات التصادم

قبيل هذا الموسم، أكمل الفريق الأمريكي تجميع سيارته في البحرين قبيل بداية التجارب الشتوية، بالرغم من أن الهيكل لم يتغير بشكل كبير منذ 2020.

لكن ومع تغييرات القوانين الكبيرة للموسم المقبل، سيكمل الفريق العمل في المصنع قبل الانتقال إلى برشلونة للتجارب الشتوية.

وكان غونتر شتاينر مدير فريق هاس أشار إلى رغبته بإكمال تجارب التصادم قبل فترة الأعياد.

واليوم نشر الفريق تغريدة مفادها أن السيارة قد اجتازت اختبارات التصادم.

 

وكانت العلامة الأمريكية قد قررت العمل على تطوير سيارة 2022 منذ بداية الموسم المنصرم وبالتالي عدم تطوير سيارة 2021، على أمل الحصول على بعض الأفضلية مع القوانين الجديدة.

لكن شتاينر أشار إلى أن ذلك لا ينفي حقيقة أن هاس يعتبر أصغر فرق البطولة، وليس من المتوقع تحقيق تقدم هائل.

فقال: "أعتقد أننا الفريق الأصغر، نحن نحاول منافسة فرق أكبر منا".

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