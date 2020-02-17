سيارة هاس 2020 تجري لفاتها الأولى على حلبة برشلونة
ظهرت سيارة هاس الجديدة التي سيشارك بها في منافسات موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد علنياً اليوم، وذلك قبيل انطلاق التجارب الشتوية الرسمية.
أعلن فريق هاس سابقاً أنه سيكشف عن مقاتلته الجديدة علناً قبيل انطلاق التجارب الشتوية، وكانت العلامة الأمريكية قد نشرت صوراً محوسبة للسيارة في وقت سابق قبل جميع الفرق الأخرى.
وتأمل الحظيرة الأمريكيّة أن تسمح لها سيارتها الجديدة، التي تتضمّن كسوة لونيّة جديدة مع نهاية صفقة رعايتها من قبل ريتش إنرجي، بالعودة إلى سابق أدائها بعد موسم 2019 الصعب.
وسلك موسم الفريق دربًا خاطئًا منذ التحديث التقنيّ الذي قدّمه في جائزة إسبانيا الكبرى، لكنّه لم يُحقّق الخطوات المرجوّة منه.
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وكلّفت التغييرات فريق هاس الأداء، كما أجبرته على استخدام سيارتَين بخصائص مختلفة في عدد من الجوائز الكبرى في محاولة لتصحيح الأخطاء.
وسيخوض الفريق الأمريكي هذا الموسم بتشكيلته السابقة من السائقين مع رومان غروجان وكيفن ماغنوسن.
وظهرت السيارة على أرض حلبة برشلونة اليوم ضمن فيديو نشره الفريق على موقع "تويتر".
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|الكاتب
|خلدون يونس
سيارة هاس 2020 تجري لفاتها الأولى على حلبة برشلونة
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