سيارة هاس الجديدة تطأ الحلبة ضمن يوم تصوير ترويجي في برشلونة

كانت الحظيرة الأمريكيّة أوّل فريق يطلق مقاتلته لموسم 2022، لكنّها اختارت الاقتصار على نشر رسومات حاسوبيّة لسيارة "في.اف-22" حينها.

لكن قبل يومين من انطلاق التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة، استغلّ الفريق يوم تصوير ترويجي من أجل اختبار الأنظمة على سيارته الجديدة.

وكجزء من القوانين المتعلّقة بالتجارب في الفورمولا واحد فإنّه يُسمح للفرق بإكمال أيّام تصوير ترويجيّة، لكنّ مسافة اليوم تقتصر على 100 كلم، ويتمّ استخدام إطارات ترويجيّة فيها.

لكن بالرغم من المسافة المحدودة، فإنّ التجارب ستسمح لهاس على الأقلّ بتفقّد الأنظمة وعدم مواجهة السيارة لأيّة مشاكل كبيرة قبيل انطلاق التجارب الشتويّة.

ويدخل فريق هاس موسم 2022 على إثر العام الماضي الذي اختار فيه عدم تطوير سيارته خلال الموسم ما ترك ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين في قاع الترتيب وفشل الفريق في تحقيق أيّة نقاط.

وقال غونتر شتاينر مدير الفريق خلال الإطلاق: "نعلم ما يقدر الفريق على فعله، وأثبتنا ذلك في السابق، وأنا واثقٌ من قدرتنا على تقديم أداء تنافسي مجدّدًا كلّ عطلة نهاية أسبوع مع هذه السيارة الجديدة المولودة وفق مجموعة قوانين جديدة بالكامل".

وتابع: "بذل الجميع جهودًا مدهشة وجاء الجزء الممتع الآن للتعرّف على السيارة على الحلبة والتحكّم في كلّ مكوّناتها. كان الموسم الماضي طويلًا، لكنّني واثقٌ من أنّ موسم 2022 سيشهد عودتنا إلى دائرة المنافسة".

ويُواصل الفريق الاستعانة بذات تشكيلته واستخدام وحدة طاقة فيراري والعديد من المكوّنات الأخرى منها كجزء من الشراكة التي تربطهما.

وكان فريق هاس قد عدّل بنيته التحتيّة لهذا العام، حيث جهّز معقلًا مصغّرًا له في مارانيللو في إيطاليا للمساعدة على تعزيز روابطه مع فريق فيراري.