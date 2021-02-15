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فورمولا 1 / الكشف عن سيارة مكلارين 2021 / أخبار عاجلة

سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"

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سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تتضمّن "بعض الأفكار الجديدة"

قالت الحظيرة البريطانيّة مكلارين أنّ سيارتها الجديدة "ام.سي.ال35ام" تتضمّن بعض "الأفكار الجديدة"، وذلك بالرغم من الحيّز الضيّق الذي تسمح قوانين الفورمولا واحد بتغييره لموسم 2021.

كشفت مكلارين مساء اليوم الإثنين عن سيارتها الجديدة المزوّدة بمحرّك مرسيدس من خلال حدث إطلاق رقمي في مصنعها في ووكينغ.

وفي حين أنّ السيارة الجديدة تشهد نقل الكثير من جوانب تصميم سيارة العام الماضي، إلّا أنّها عرفت مراجعت مكثّفة لبعض مكوّناتها من أجل احتضان محرّك مرسيدس وكذلك الامتثال بالقوانين الانسيابيّة الجديدة.

وبالرغم من أنّ تركيز الفريق انصبّ على تركيب وحدة طاقة مرسيدس طوال الفترة الشتويّة، فإنّ جايمس كي المدير التقنيّ للفريق كشف أنّ طاقم التصميم عمل بجهدٍ من أجل تحسين الأداء الانسيابيّ للسيارة كذلك في محاولة لاستغلال تصميم الأنف الذي قدّمه الفريق في النصف الثاني من العام الماضي.

وقال كي: "كان هناك ضغطٌ من الناحية الانسيابيّة. دائمًا ما تفتح أيّة قوانين جديدة الباب أمام بعض الفرص الجديدة في جوانب أخرى، لذا تبدو السيارة مختلفة قليلًا".

وأضاف: "هناك بعض الأفكار الجديدة. من منظور القوانين فإنّ مقدّمة السيارة لم تتغيّر كثيرًا، لكن هناك بعض التطويرات، ولا نزال ندرس تلك الجوانب كذلك. وسيتواصل هذا خلال الموسم".

وأردف: "أعتقد بأنّه سيكون من الساذج الاعتقاد بأنّ بوسعك فقط التأقلم قليلًا مع تغييرات القوانين والمضيّ. سيضغط الجميع بكلّ تأكيد، لذا نريد التأكّد من أنّنا نفعل الأمر ذاته".

وقال كي أنّ العمل الذي قامت به مكلارين لتضمين محرّك مرسيدس كان مكثّفًا، خاصة كون تصميم وحدة الطاقة ذي التوربينة والضاغط المنفصلين مختلفٌ عمّا كان عليه الوضع مع تصميم رينو.

"كل عمليّة تركيبٍ للمحرّك مختلفة" قال كي، وأضاف: "لا يُوجد حلٌ واحد لتصاميم وحدات الطاقة وتوضيبها، أو حجم مختلف المكوّنات التي تؤثّر على تصميم السيارة".

ثمّ تابع: "لذا ما احتجنا لفعله هو احترام عمليّة المصادقة عبر عدم تغيير أشياء لا نحتاج لتغييرها تماشيًا مع عمليّة تضمين المحرّك. لكن من الواضح أنّه عند إجراء تلك التغييرات اللازمة فقد سمح لنا ذلك بتغيير الهيكل، إذ كان ذلك ضروريًا بالنظر إلى المحرّك والبطاريّة وكذلك علبة التروس على صعيد التوضيب".

وأكمل: "أدخل ذلك بعدًا إضافيًا، وهو ما أدّى على الأرجح إلى مقاربة دون المستوى الأمثل بالمقارنة مع ما يكون عليه الوضع عندما تتمتّع بحريّة كاملة. لكنّني لا أعتقد بأنّ ذلك تسبّب في تنازلات كبيرة".

وبالرغم من حجم العمل فإنّ كي كان معجبًا بمدى براعة تصميم وتوضيب وحدة طاقة مرسيدس.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ توضيب مرسيدس ضيّقٌ جدًا بالتأكيد، يُمكنكم ملاحظة مدى اهتمامهم بأدقّ التفاصيل. لذا كانت حزمة سلسة للغاية من تلك الناحية. منحنا ذلك بعض النقاط الإيجابيّة. لكن هناك متطلّبات أخرى في جوانب أخرى في ذات الوقت".

فريق مكلارين يكشف النقاب عن مقاتلته الجديدة لموسم 2021

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