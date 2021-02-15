سيارة مكلارين الجديدة ستكون أكثر سيارات موسم 2021 اختلافًا

في ظل مواصلة الفرق اعتماد هياكلها من الموسم الماضي في 2021، عملًا بإجراءات توفير النفقات التي تمّ تقديمها لمجابهة تبعات جائحة كورونا، فإنّ نطاق التعديلات الراديكالية على التصاميم محدودة للغاية.

مع ذلك، ستكون لمكلارين قصة مختلفة، وذلك لانتقالها من محركات رينو إلى محركات مرسيدس، ما دفعها للقيام بالكثير من الأمور مع سيارتها المحدّثة.

وحيث أنّ حزمة وحدة الطاقة تمثّل مكوّنًا جوهريًا في تصميم سيارات الفورمولا واحد الحالية، ومع اعتماد كلّ مصنّع لمقاربته الفريدة في التصميم العام، فقد تعيّن على مكلارين القيام ببعض التغييرات الملحوظة.

وقد أوضح الفريق ذلك الشهر الماضي خلال الحديث عن الجوانب التي ركّز عليها الفريق في العطلة الشتوية.

حيث قال بيرس ثاين مدير قسم الإنتاج لدى مكلارين: "بينما ستنقل الفرق الأخرى سياراتها كما هي تقريبًا إلى الموسم المقبل، فإن انتقالنا إلى محركات مرسيدس يعني أننا لن نفعل ذلك مثلهم".

وأكمل: "إن ذلك يعني تغييرات هائلة، عمليًا نحن نبني سيارة جديدة تمامًا. عدد القطع الجديدة يساوي عدد القطع التي بنيت منها سيارة الموسم السابق".

لكن وبينما دفع الانتقال إلى محركات مرسيدس نحو تغييرات مكثّفة على الهيكل، تبييت علبة التروس، تصميم التبريد والأنظمة الكهربائية، إلّا أنّ مكلارين لن تكون محصّنة من العوامل الأخرى التي فُرضت على بقية الفرق.

إذ أنّ التحدّي الأساسي الذي يواجه الجميع هو قوانين الانسيابية الجديدة التي قدّمتها "فيا" لخفض مستويات الارتكازية والمساعدة بالتالي في الحدّ من بعض الضغط المسلّط على الإطارات.

وتحمل التغييرات على الأرضية ومؤخرة السيارة تأثيرًا أكبر بكثير على أداء السيارة مما تبدو عليه، وقد تصبح على الأرجح مثار نقاش في المراحل الأولى من الموسم.

وبالنسبة لمكلارين، تأتي تلك التغييرات عقب استهدافها تحسين بعض الجوانب الأساسية على سيارة هذا الموسم، والتي تأمُل أن تساعدها على تكرار نتيجتها بالتواجد ضمن الثلاثة الأوائل في ترتيب بطولة الصانعين.

وتمتعت سيارة مكلارين بقوة الأداء لفترة كبيرة خلال المنعطفات عالية السرعة وتحت الكبح، لكن كانت هنالك بعض نقاط الضعف التي يأمُل الفريق معالجتها.

حيث علّق جايمس كي المدير التقني للفريق على ذلك قائلًا: "أعتقد أنه من ناحية نقاط الضعف، ما زال علينا التحسن على السرعات المنخفضة لناحيتي التوازن والثبات ضمن المنعطفات منخفضة السرعة".

وأكمل: "كذلك ضمن بعض الظروف الجوية فإن السيارة لا تقدم الأداء المرجوّ، وذلك بحسب مستويات التماسك".

جديرٌ بالذكر أنّ مكلارين ستكشف النقاب عن سيارتها الجديدة اليوم في السابعة مساء بتوقيت المملكة المتّحدة. حيث يُمكنك متابعة موقعنا "موتورسبورت.كوم" لمعرفة آخر الأخبار من حدث الإطلاق.