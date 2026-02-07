سيارة مرسيدس نادرة للغاية باسم أنتونيللي

بدأ أندريا كيمي أنتونيلي، الذي يستعد لموسمه الثاني في الفورمولا 1، بالتعرف على مزايا قيادة مرسيدس في حياته اليومية أيضاً.

وذلك مع سيارة السهام الفضية الجديدة، حيث تم تسليمها للسائق البالغ 19 عاماً، وهي مرسيدس-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors' Edition.

وتقتصر هذه النسخة الخاصة على 200 وحدة فقط، وتتميز بلون أسود معدني مستوحى من سيارة مرسيدس للفورمولا 1 لعام 2024، مع تفاصيل سهم فضي مرسومة يدوياً على الخلفية، ولمسات تركواز من بتروناس.

وتعد السيارة ثمينة لهواة الجمع بسبب ندرتها وارتباطها بالفورمولا 1.

وتستعمل السيارة إطارات Michelin Pilot Sport Cup 2R، وحزمة AMG الليلية II مع تفاصيل من الكروم الأسود، وغطاء وقود إيه أم جي من الكروم الفضي. تحت الغطاء يوجد محرك ثماني الأسطوانات مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 4.0 لتر والذي يولد 612 حصاناً.

على الرغم من عدم الإعلان عن السعر الرسمي، إلا أن نسخة Motorsport Collectors' Edition تقدر قيمتها بأكثر من 180,000 جنيه إسترليني، ما يجعل سيارة أنتونيلي إحدى أغلى سيارات الشركات على الحلبة.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس دبليو 17 الصورة من قبل: مرسيدس

وخرج أنتونيلي، مع زميله جورج راسل، بسيارة مرسيدس دبليو17 لموسم 2026 إلى الحلبة خلال الاختبارات التمهيدية في برشلونة الأسبوع الماضي.

وصرّح السائق الشاب بأن الاختبارات كانت مثمرة وتمكنوا من إكمال عدد كبير من اللفات.

حيث قال أنتونيلي: "بشكل عام، كانت الاختبارات التمهيدية جيدة بالنسبة لنا. واجهتنا بعض المشاكل، لكنها لم تؤثر كثيراً على البرنامج"، مشدداً على أنه تمكن من إكمال 90 لفة إضافية في الحصة الصباحية، وهو ما كان مفيداً لفهم سيارة W17.

وأضاف السائق الإيطالي أنه سيقضي بعض الأيام في تحليل البيانات مع الفريق بعد برشلونة، ثم ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى المقود لأول اختبار رسمي في البحرين، حيث تهدف مرسيدس إلى بدء الموسم بأفضل شكل ممكن.