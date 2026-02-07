سيارة مرسيدس نادرة للغاية باسم أنتونيللي
تلقى أندريا كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس مفاتيح سيارة مرسيدس-AMG GT 63 PRO Motorsport Collectors' Edition الحصرية للغاية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 180,000 جنيه إسترليني.
سيارة أندريا كيمي أنتونيللي الجديدة
الصورة من قبل: Julien Delfosse / DPPI
بدأ أندريا كيمي أنتونيلي، الذي يستعد لموسمه الثاني في الفورمولا 1، بالتعرف على مزايا قيادة مرسيدس في حياته اليومية أيضاً.
وذلك مع سيارة السهام الفضية الجديدة، حيث تم تسليمها للسائق البالغ 19 عاماً، وهي مرسيدس-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors' Edition.
وتقتصر هذه النسخة الخاصة على 200 وحدة فقط، وتتميز بلون أسود معدني مستوحى من سيارة مرسيدس للفورمولا 1 لعام 2024، مع تفاصيل سهم فضي مرسومة يدوياً على الخلفية، ولمسات تركواز من بتروناس.
وتعد السيارة ثمينة لهواة الجمع بسبب ندرتها وارتباطها بالفورمولا 1.
وتستعمل السيارة إطارات Michelin Pilot Sport Cup 2R، وحزمة AMG الليلية II مع تفاصيل من الكروم الأسود، وغطاء وقود إيه أم جي من الكروم الفضي. تحت الغطاء يوجد محرك ثماني الأسطوانات مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 4.0 لتر والذي يولد 612 حصاناً.
على الرغم من عدم الإعلان عن السعر الرسمي، إلا أن نسخة Motorsport Collectors' Edition تقدر قيمتها بأكثر من 180,000 جنيه إسترليني، ما يجعل سيارة أنتونيلي إحدى أغلى سيارات الشركات على الحلبة.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس دبليو 17
الصورة من قبل: مرسيدس
وخرج أنتونيلي، مع زميله جورج راسل، بسيارة مرسيدس دبليو17 لموسم 2026 إلى الحلبة خلال الاختبارات التمهيدية في برشلونة الأسبوع الماضي.
وصرّح السائق الشاب بأن الاختبارات كانت مثمرة وتمكنوا من إكمال عدد كبير من اللفات.
حيث قال أنتونيلي: "بشكل عام، كانت الاختبارات التمهيدية جيدة بالنسبة لنا. واجهتنا بعض المشاكل، لكنها لم تؤثر كثيراً على البرنامج"، مشدداً على أنه تمكن من إكمال 90 لفة إضافية في الحصة الصباحية، وهو ما كان مفيداً لفهم سيارة W17.
وأضاف السائق الإيطالي أنه سيقضي بعض الأيام في تحليل البيانات مع الفريق بعد برشلونة، ثم ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى المقود لأول اختبار رسمي في البحرين، حيث تهدف مرسيدس إلى بدء الموسم بأفضل شكل ممكن.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
زاك براون: مرسيدس تبدو المرشحة الأبرز للفوز في 2026
نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات
سيارة مرسيدس نادرة للغاية باسم أنتونيللي
أنتونيللي: تغييرات القوانين جاءت في الوقت المناسب للسائقين الشباب
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات