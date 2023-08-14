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سيارة مرسيدس "ميّتة بشكل مزعج" في منتصف المنعطف

كشفت مرسيدس أن سائقَيها في موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد، يشتكيان من أن السيارة "ميتة بشكل مزعج" في منتصف المنعطف كنتيجة لمشاكل التوازن المتواصلة.

لويس هاميلتون، مرسيدس

بعد أن أدرك المصنع الألماني أنه يسلك الاتجاه الخاطئ مع سيارة 2023، بسبب القلق الكبير من ارتفاع السيارة عن سطح المسار، بدأ الفريق السعي لإيجاد حلول تسمح له بمنافسة فرق الصدارة.

وبينما يبدو أن هدف تأمين المزيد من الارتكازية مسألة واضحة، لكن جايمس آلين المدير التقني، أوضح أن الجهود مركزة تحديداً على محاولة تحسين التوجيه والتوازن للسيارة الحالية.

حيث أشار إلى أن خصائص السيارة الحالية ليست مثالية لمنح السائقين الثقة المطلوبة.

فقال: "الارتكازية أمر جيد على الدوام. نحن نحاول كذلك تأمين الثقة للسائقين أثناء بداية الانعطاف حيث تكون السيارة مفرطة التجاوب".

وأكمل: "من ثم عند الوصول إلى رأس المنعطف، يعانون من مشكلة معاكسة. إنها غير مستقرة عند بداية الانعطاف ومن ثم تصبح ميتة بشكل مزعج مع الوصول لرأس المنعطف. ونحن نريد عكس ذلك. وهذا ما نعمل عليه".

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من جهته، يرى توتو وولف مدير الفريق أن هناك الكثير من الإمكانيات المتاحة في حال نجح الفريق بتقديم سيارة يرتاح معها كل من لويس هاميلتون وجورج راسل.

فقال: "نحتاج لمنح سائقينا سيارة أكثر اعتمادية بتوازن جيد لتمنحهما شعوراً جيداً".

وأكمل: "لا يتعلق الأمر بأرقام الارتكازية، بل يريدان أن يطمئنّا أن السيارة ثابتة حين يدخلان المنعطف. وهذا لم نحققه بعد".

وتابع: "ذلك يمثل نقطة تركيز كبيرة لنا، ويمنح سائقينا المزيد من الثقة ما يعني المزيد من الأداء".

يشار إلى أن مرسيدس بدأت بالفعل نقل تركيزها ومواردها إلى تطوير سيارة 2024، لكن أليسون يرى أن هناك المزيد من إمكانيات التحسين على السيارة الحالية، حيث يحاول الفريق حسم المركز الثاني ضمن بطولة المصنعين خلف ريد بُل.

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