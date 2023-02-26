سيارة مرسيدس كانت في وضع أفضل بكثير خلال آخر أيام التجارب الشتوية في البحرين

استهل لويس هاميلتون وجورج راسل التجارب الشتوية في البحرين على نحوٍ مشجّع مع سيارة دبليو14 التي لم يبدُ بأنها تعاني من شبح الارتدادات مثل سابقتها.

لكن تجارب مرسيدس اتخذت منحى خاطئًا في اليوم الثاني، عندما عانى الفريق مع التوازن خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

واعترف الفريق بأنه في حيرة من أمره حيال خسارته للأداء وأجرى تحقيقًا معمقًا مساء يوم الجمعة للوقوف على مشاكل التوجيه على السيارة وخسارة الأداء التالية لذلك مع إكمال الفريق لليوم بفارق ثانيتين عن الصدارة.

مع ذلك، بدا بأن الفريق قد وجد حلًا لمشاكله في يوم السبت، حيث ظهرت السيارة بتوازن أفضل بكثير، إذ أكّد شوفلين أن مرسيدس تمكنت من الوصول إلى حل عبر الإعدادات أبقى على السيارة في وضع أفضل بكثير من يوم الجمعة.

فقال: "قمنا ببعض العمل خلال الليل من أجل إيجاد حلول وتعديلات على خصائص السيارة واستعادة وجهتنا في جانب الإعدادات".

وأضاف: "يبدو أننا حققنا بعض التقدم، كلا السائقين شعر أنه ضمن موقع أفضل بكثير خلال نطاق الأجواء على مدار اليوم والتوازن كان أقرب لما يريدانه على مدار اللفة الواحدة وفي محاكاة السباق".

وتابع: "بالطبع ما يزال لدينا عمل للقيام به من ناحية وتيرة السيارة، لكن اليوم (السبت) منحنا صورة أوضح بكثير حيال المواضع التي نحتاج أن نركز عليها جهودنا".

وأكمل: "سنستغل الوقت حتى نهاية الأسبوع المُقبلة من أجل تحليل البيانات التي جمعناها واستهداف استخلاص المزيد من الوقت في زمنة اللفة".