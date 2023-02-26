سيارة مرسيدس كانت في وضع أفضل بكثير خلال آخر أيام التجارب الشتوية في البحرين
قال آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس أن سيارة السهام الفضية كانت "ضمن وضع أفضل بكثير" خلال يوم السبت الختامي لتجارب الفورمولا واحد الشتوية في البحرين.
استهل لويس هاميلتون وجورج راسل التجارب الشتوية في البحرين على نحوٍ مشجّع مع سيارة دبليو14 التي لم يبدُ بأنها تعاني من شبح الارتدادات مثل سابقتها.
لكن تجارب مرسيدس اتخذت منحى خاطئًا في اليوم الثاني، عندما عانى الفريق مع التوازن خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
واعترف الفريق بأنه في حيرة من أمره حيال خسارته للأداء وأجرى تحقيقًا معمقًا مساء يوم الجمعة للوقوف على مشاكل التوجيه على السيارة وخسارة الأداء التالية لذلك مع إكمال الفريق لليوم بفارق ثانيتين عن الصدارة.
مع ذلك، بدا بأن الفريق قد وجد حلًا لمشاكله في يوم السبت، حيث ظهرت السيارة بتوازن أفضل بكثير، إذ أكّد شوفلين أن مرسيدس تمكنت من الوصول إلى حل عبر الإعدادات أبقى على السيارة في وضع أفضل بكثير من يوم الجمعة.
فقال: "قمنا ببعض العمل خلال الليل من أجل إيجاد حلول وتعديلات على خصائص السيارة واستعادة وجهتنا في جانب الإعدادات".
وأضاف: "يبدو أننا حققنا بعض التقدم، كلا السائقين شعر أنه ضمن موقع أفضل بكثير خلال نطاق الأجواء على مدار اليوم والتوازن كان أقرب لما يريدانه على مدار اللفة الواحدة وفي محاكاة السباق".
وتابع: "بالطبع ما يزال لدينا عمل للقيام به من ناحية وتيرة السيارة، لكن اليوم (السبت) منحنا صورة أوضح بكثير حيال المواضع التي نحتاج أن نركز عليها جهودنا".
وأكمل: "سنستغل الوقت حتى نهاية الأسبوع المُقبلة من أجل تحليل البيانات التي جمعناها واستهداف استخلاص المزيد من الوقت في زمنة اللفة".
فيراري: لا سبب يدعو للقلق حيال وتيرة ريد بُل المثيرة في التجارب
كراك بعد أداء أستون مارتن اللافت في التجارب الشتوية: "دعونا لا نحلم الآن"
أحدث الأخبار
فيراري: "فيا" كانت واضحة بشكلٍ قاطع حيال قانونيّة جناحنا الأماميّة
فيراري: "فيا" كانت واضحة بشكلٍ قاطع حيال قانونيّة جناحنا الأماميّة فيراري: "فيا" كانت واضحة بشكلٍ قاطع حيال قانونيّة جناحنا الأماميّة
"فيا" تُوافق على التخلّص من المنعطف المزدوج الأخير على حلبة برشلونة
"فيا" تُوافق على التخلّص من المنعطف المزدوج الأخير على حلبة برشلونة "فيا" تُوافق على التخلّص من المنعطف المزدوج الأخير على حلبة برشلونة
تحليل: لماذا لا يتعيّن على منافسي ريد بُل القلق من أزمنة لفّاتها فقط
تحليل: لماذا لا يتعيّن على منافسي ريد بُل القلق من أزمنة لفّاتها فقط تحليل: لماذا لا يتعيّن على منافسي ريد بُل القلق من أزمنة لفّاتها فقط
لماذا فشلت مكلارين في تحقيق أهدافها لبداية موسم 2023
لماذا فشلت مكلارين في تحقيق أهدافها لبداية موسم 2023 لماذا فشلت مكلارين في تحقيق أهدافها لبداية موسم 2023
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.