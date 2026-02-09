على الرغم من أن اختبارات ما قبل الموسم الرسمية ستُقام في الفترة ما بين 11 و13 فبراير، فضّل فريق كاديلاك، تحت إدارة غرايم لاودون إجراء حصة تمهيدية خاصة للحصول على الإحساس الأول بأسفلت حلبة الصخير مسبقًا، وهو حقّ ممنوح لكل فريق.

في برشلونة، تمكن فريق كاديلاك من إكمال 164 لفة فقط خلال ثلاثة أيام.

الفريق الوحيد الذي سجل عدد لفات أقل من ذلك كان ويليامز، الذي لم يشارك أصلًا في اختبارات حلبة كاتالونيا.

في حين انضم فريق أستون مارتن إلى التجارب فقط خلال اليوم ونصف الأخيرين.

لذلك، تُعد هذه التجربة التمهيدية التي أُجريت في البحرين ذات أهمية كبيرة بالنسبة لفريق كاديلاك من حيث تعويض الوقت الضائع.

وتدخل كاديلاك أولى مواسمها في البطولة بتشكيلة تعتمد بشكل كبير على الخبرة، مكونة من سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس.

وخلال حديثه باسم كاديلاك، عبّر فالتيري بوتاس بصراحة عن التحديات التي يواجهها الفريق في تقييمه بعد الاختبارات.

حيث قال: "لا تزال لدينا الكثير من المشاكل التي يجب حلها، ولدينا جبل لنتسلقه أمامنا".

ومع تسليطه الضوء على التحديات الطبيعية لكون الفريق جديدًا، أشار بوتاس إلى أن برشلونة شكلت محطة مهمة، قائلًا: "كان هذا أول خروج لي إلى الحلبة مع فريق كاديلاك في الفورمولا 1. كان أسبوعًا قيّمًا جدًا تمكنا فيه من جعل السيارة تعمل بشكل صحيح للمرة الأولى والدخول في مرحلة حل المشاكل".

ومن بين مزايا كاديلاك تشكيلة سائقيها. إذ يشكل بوتاس، إلى جانب السائق المخضرم سيرجيو بيريز، ثالث أكثر ثنائي خبرة على شبكة الانطلاق. ومع ذلك، أقر بوتاس بأن الأداء قد يكون محدودًا على المدى القصير.

فقال: "نصبح أفضل قليلًا مع كل خروج إلى الحلبة. مع كل مرة نقود فيها، نصبح أكثر انسجامًا كفريق، ونحل المشاكل واحدة تلو الأخرى. نحن نتقدم خطوة بخطوة، وهذا هو الأهم".

هذا وتترقب كاديلاك جدولًا مزدحمًا، إذ سيواصل الفريق جمع البيانات خلال ستة أيام من الاختبارات في البحرين بين 11–13 و18–20 فبراير. إذ شرح بوتاس أنهم بعد برشلونة سيتوجهون مباشرة إلى جهاز المحاكاة الخاص بكاديلاك في الولايات المتحدة لإجراء تحليل موسع قبل التوجه إلى البحرين.

حيث قال: "سنكون مشغولين جدًا حتى البحرين"، مضيفًا أن قطعًا جديدة قد يتم تجهيزها بناءً على البيانات التي تم جمعها، وتابع: "إنها عملية شاقة، لكننا سنكون جاهزين للبحرين".