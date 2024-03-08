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سيارة فيراري 2024 في الفورمولا واحد "لم تعد تُخيف" لوكلير وساينز

قال جوك كلير من فريق فيراري أن التحسينات الشاملة على المقاتلة اس.اف-24 الجديدة قد حولتها إلى سيارة "لم تعد تُخيف" السائقين شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

زاك موجر/ صور لات

أدخلت فيراري تغييرات جذرية على سيارتها بعد أن واجه السائقان صعوبات طوال موسم 2023 بسبب أدائها غير المتوقع وحساسيتها الكبيرة للتغيرات في الظروف الجوية.

وكان ذلك يصعّب على لوكلير وساينز الحفاظ على وتيرة السباق، حيث كانا يتأهلان في مركز جيد، قبل أن يتراجعا بعيداً خلف سيارتي ريد بُل.

لكن وبينما لا تزال ريد بُل تمتلك سيارة مهيمنة - كما أثبتت ذلك عبر الفوز الساحق لنجمها ماكس فيرستابن في البحرين - لكن فيراري واثقة من أنها تمتلك الآن سيارة محسّنة بشكل كبير.

"بشكل عام، السيارة أصبحت أكثر ’كثافة’ مع المزيد من ’الشوكولاتة’ عليها،" قال مدير الأداء جوك كلير مازحاً.

وأكمل: "لقد باتت أسرع في كل مكان تحت جميع الظروف؛ المزيد من الارتكازية، المزيد من القوة، أخف وزناً، لأن ذلك هو التطوير الأساسي. [في] كل تلك المجالات، تحسنت السيارة قليلاً".

وأردف: "فيما يتعلق بالقيادة، تحدثنا عن ذلك الموسم الماضي، وهذه خطوة كبيرة قمنا بها خلال الشتاء".

وتابع: "أصبح السائقان أكثر راحة بكثير لناحية ثبات السيارة ومدى توقعها وقابليتها للقيادة، سواء حين تكون خلف سيارة أخرى ما، وعندما تتغير ظروف الرياح، إذ لم تعد السيارة تُخيفهما".

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بالمقابل، اعترف كلير بأن فيراري لا يمكنها التراخي والقول أن مشاكل الإطارات قد أصبحت مشكلة من الماضي، ولكنه يشعر أن الفريق أكمل بالفعل خطوة جيدة هذا الموسم.

حيث واصل قائلاً: "نعتقد أننا بتنا نفهم ما يسمح لنا بتحسين معدلات تآكل الإطارات الخاصة".

وأكمل: "كان هذا انتقاداً وُجه إلينا ربما منذ موسمين وفي بداية الموسم الماضي، لكن مع وصولنا إلى فيغاس، كنا نرى أن شارل قادراً على إدارة الإطارات بشكل جيد تماماً مثل ماكس (فيرستابن)".

وأردف:  "لذا، أعتقد أننا بتنا نفهم الأمر. وعلى هذا النحو، نتوقع بالتأكيد أن نواصل السير في الاتجاه الصحيح".

ويرى كلير أن كلاً من فيراري ومنافسيها سيمتلكون فهماً أفضل لنقاط قوة وضعف السيارات بحلول السباق الرابع في اليابان، حيث من المتوقع أن تُبرز حلبة سوزوكا الصعبة تلك النقاط بوضوح.

فقال: "بالنظر إلى كيفية ترتيب المنافسة هذا العام، أعتقد أنه وبعد أربعة سباقات ستكون لدينا فكرة جيدة جداً بحلول جولة اليابان".

واختتم: "إنها حلبة رائعة لقياس أداء السيارة. لذا، في مثل هذا النوع من الحلبات، فإنك تكتشف الكثير".

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