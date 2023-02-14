سيارة فيراري "اس.اف-23" تظهر إلى العلن رسميًا
أطلق فريق فيراري سيارته الجديدة التي تحمل الاسم "اس.اف-23" والتي يأمل ان يُنافس بها على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام.
ضمن حدثٍ أُقيم في مارانيللو اليوم الثلاثاء، تمّ الكشف عن السيارة الجديدة بحضور فريدريك فاسور مدير الفريق الجديد والسائقَين الأساسيين شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن.
وتُعدّ سيارة "اس.اف-23" تطويرًا لسابقتها من العام الماضي التي فازت بأربعة سباقات وأحرزت 12 قطب انطلاقٍ أوّل.
لكن بعد فشل الفريق في استغلال أفضليّته المبكّرة الموسم الماضي في مواجهة ريد بُل، أجرت فيراري تعديلات على هيكلها الإداري خلال الفترة الشتويّة.
إذ استقال ماتيا بينوتو من إدارة الفريق وتمّ تعويضه بفاسور قادمًا من ألفا روميو.
ويعلم الفرنسي قدر الضغط المسلّط عليه لاستغلال زخم الفريق والبناء على تقدّمه في المواسم الماضية.
وبحديثه مؤخّرًا إلى وسائل الإعلام، أوضح فاسور أنّه شعر بأنّ الفريق لا يحتاج لتغييرات جذريّة للمنافسة على اللقب.
وقال: " أنا مقتنعٌ بأنّ فيراري تملك كلّ المقوّمات للفوز، بالرغم من أنّ خبرتي هنا تقتصر على أسبوعين".
وأضاف: "وضعنا كلّ شيء للقيام بعملٍ جيّد، لكن لدينا كلّ شيء لنكون قادرين على الفوز".
وأردف: "يُمكن النظر إلى النتائج من العقود الماضية، والعجلة تدور على الدوام، يتعلّق الأمر بتحسينات مستمرّة بالنسبة لي".
وفي حين أنّ فيراري تأمل أن تُقدّم سيارتها الجديدة مكاسب على صعيد الانسيابيّة، فإنّ الفريق ركّز كذلك على تعزيز موثوقيّة المحرّك.
وكانت فرص لوكلير في المنافسة على لقب العام الماضي قد تلقّت ضربتين موجعتين في أذربيجان وإسبانيا عندما احترق محرّكاه أثناء تواجده في الصدارة.
وفي محاولة لإكمال الموسم من دون المزيد من المشاكل فقد قامت فيراري بخفض طاقة محرّكها لبقيّة الموسم قبل أن تتمكّن من إطلاق المزيد من الأحصنة الإضافيّة خلال جولة أبوظبي الختاميّة.
كما عمل الفريق على محاولة تحديد أسباب بعض القرارات الاستراتيجيّة الخاطئة على مدار الموسم المنقضي، وضمان عدم تكرارها في 2023.
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