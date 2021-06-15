سيارة ريد بُل للفورمولا واحد تواجهُ طائرة ريد بُل ضمن منافسة مذهلة هي الأولى من نوعها في العالم

لم تكن هذه معركة عادية على الإطلاق، لكن، وبينما وصلت "آر.بي7" إلى السرعة القصوى على الممرّ القصير، سلك مارتين سونكا بطل ريد بُل لسباقات الطيران لعام 2018 مساراً مختلفاً، حيث قلب طائرته "أكسترا 300 أس.آر" على ظهرها ضمن عرض مذهل خطف الألباب على الحدود القصوى لتلك الآلة، فوق أمتار قليلة فقط فوق سيارة الفورمولا واحد إذ كادت نظرات الطيّار والسائق أن تلتقي خلال تلك اللحظة!

حيث قال دايفيد كولتارد: "الأمر الرائع في هذا المقطع المصوّر، أنه حقيقي بالكامل. عندما كانت الطائرة فوق سيارة ريد بُل ’آر.بي7’ بأمتار قليلة ومقلوبة على ظهرها، ذلك كان حقيقياً. تلك هي نوعية المهارة التي يمتلكها مارتين. إنه احترافيّ مذهلٌ متمكنٌ من عمله".

لكن وكما شرح مارتين، فإن الحدثَ كان أكثر تعقيداً مما كان يتخيله بطلا الفورمولا واحد وسباقات ريد بُل للطيران.

فقال: "لم تكن مساحة الرؤية كافية لنا ضمن قمرتي القيادة، وبالنسبة لي، لأنني أطير على علوّ منخفض وبشكل مقلوب، لذا لا بد لي من النظر إلى الأمام كي أتحكم بارتفاع الطائرة. وكذلك على السائق النظر إلى الأمام لأن طريقة تموضع القمرة لا تمنحه زاوية حركة كافية للرأس كي ينظر إلى أعلى".

وأردف: "لذا قمنا بحل هذه المشكلة عبر وضع مرآة صغيرة أمامه، كي يتمكن من رؤيتي وينظر إلى الأمام. لقد كان الطيران بهذه الطريقة تجربة لا تصدق، خاصة وأنني متابع كبير للفورمولا واحد، ورؤية السيارة بهذا القُرب من قمرة طائرتي كانت لحظة خاصة بحق".

وتعتبر "من قلعة إلى قلعة" أحدث سلسلة من الرحلات المذهلة التي تقوم بها ريد بُل ريسينغ هوندا. وبعد أن جابت الولايات المتحدة الأمريكية، شوارع أمستردام، وجسر الشهداء في اسطنبول، وصلت سلسلة المغامرات هذه إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وبدءاً من قلعة براغ الشهيرة باتجاه جسر تشارلز، شهدت هذه الجولة قيادة دايفيد كولتارد الفائز بـ 13 سباقاً في الفورمولا واحد عبر مناظر طبيعية خلابة لمنطقة مورافيا باتجاه براتيسلافا الجميلة عاصمة سلوفاكيا، قبل التوجه إلى مطار "بروبارد" من أجل تلك المنافسة المذهلة في مواجهة مارتين سونكا.

وكان كولتارد قد أعرب بدوره عن إعجابه الكبير بروعة المناظر الطبيعية للبلاد، حيث قال: "أستمتع حقاً بفرصة عرض سيارة فورمولا واحد عبر بلدان مختلفة. وهنا في التشيك وسلوفاكيا، شهدتُ مناظر طبيعية تخطف الألباب، لقد كانت أشبه برحلة لاستكشاف الذات، وعرض قدرات سيارة الفورمولا واحد خارج الحلبات!".

وهنا معرض صور للحدث المذهل!

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