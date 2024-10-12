سيارة ريد بُل "آر.بي21" ستكون "تطويرًا" لسيارة 2024

تُخطّط ريد بُل لاعتماد تطوير لسيارتها الحاليّة "آر.بي20" لعام 2025، حيث تعتقد بأنّ الاستثمار في تجديد جريء لن يستحقّ ذلك.

وتتواجد الحظيرة النمساويّة في معركة حامية مع مكلارين، حيث تعي أنّها في حال لم تُحقّق مكاسب كبيرة هذا الشتاء، فإنّها ستُجازف بمواجهة موسم أصعب العام المقبل.

لكنّ توليفة سقف النفقات، إلى جانب الحاجة لتكثيف الجهود تحضيرًا للقوانين التقنيّة الجديدة لموسم 2026 عندما ستستخدم ريد بُل محرّكها الخاص، دفعتها إلى تجنّب الإقدام على أيّة تغييرات جذريّة.

وبحديثه عمّا يُواجهه الفريق مع المتطلّبات المختلفة الآن، قال كريستيان هورنر مدير الفريق: "دائمًا ما تتعامل مع الكثير من الأمور المختلفة في هذه الرياضة، وعليك الحفاظ على ثباتك".

وأكمل: "لا يُمكنك النظر بعيدًا في المستقبل. المدى البعيد في الفورمولا 1 يكون بمثابة شهرين ونصف تقريبًا، وما تعلّمناه هذا العام سيكون مفيدًا للعام المقبل ببساطة".

وأردف: "لذا ستكون سيارة العام المقبل تطويرًا لسيارة هذا العام. أعني أنّ هناك الكثير من المكوّنات من سيارة العام الماضي التي نقلناها إلى سيارة هذا العام، وذلك نتيجة كيفيّة عمل سقف النفقات، ما لم تكن هناك مكاسب كبيرة من التحديث، فإنه من غير المنطقي التغيير".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

تحديات المحرّك

جاء قرار ريد بُل بعدم إجهاد نفسها بتغييرات السيارة للعام المقبل في ظلّ تعزيزها العمل على محرّكها الأوّل للفورمولا 1 بدءًا من 2026.

واستثمرت العلامة النمساويّة بقوّة في قسم وحدات الطاقة الجديد، حيث تقتنع بأنّه سيُؤتي ثماره بالرغم من التكاليف العالية.

وقال هورنر في هذا الشأن: "إنّه التحدي الأكبر بمراحل. أنشأنا عملًا جديدًا، ووظّفنا 600 موظّف جديد في هذه المنشأة، وبنينا مصنعًا، ووضعنا العمليّات وجلبنا مجموعة من الأشخاص للعمل ضمن ثقافة ريد بُل التي كانت ناجحة على صعيد الهيكل".

وأكمل: "بالطبع، جاء العديدون من فرق أخرى، ومنافسينا ومزوّدين في الفورمولا 1، وتلك مهمّة ضخمة للحصول على 600 موظّف وجميع عمليّاتك، وسلسلة تزويدك، وكلّ شيء لتزويد الفريقين في 2026".

وأردف: "كما أنّ لدينا مكسب شريكنا الرائع شركة فورد وتلك العلاقة تعمل بشكلٍ جيّدٍ جدًا. لكن بشكلٍ حتمي فإنّنا سنتحمّل ألمًا على المدى القصير، لكن هناك مكاسب طويلة الأمد لبناء كلّ شيء تحت سقفٍ واحد مع المهندسين".

ثمّ تابع: "شاهدنا مكاسب وجود مهندسي الهيكل والمحرّك بجانب بعضهم مع بدءنا العمل على تضمين محرّك 2026 في سيارة 2026".

ريد بُل فورد الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

عامل نفق الهواء

مع تعمّق ريد بُل في العوامل التي أضرّت بتقدّم سيارتها الحاليّة "آر.بي20"، تمّ اكتشاف مشاكل في التطابق مع نفق الهواء.

يأتي ذلك في ظلّ مواصلة الفريق العمل في ذات منشأة بيدفورد التي استخدمها منذ 2005.

ووفي حين أنّ العمل قد بدأ على منشأة جديدة حديثة في مصنع ميلتون كينز، فإنّه من غير المرجّح أن تكون جاهزة قبل 2026.

لكنّ هورنر أصرّ على أنّ ريد بُل كانت تعي دائمًا أنّه في حين أنّها حدّثت منشأة بيدفورد على مرّ الأعوام، فإنّها ليست الأكثر تطوّرًا من الناحية التقنيّة.

وقال: "دائمًا ما علمنا وجود قيودٍ وحدودٍ في نفق الهواء. لكن أعتقد بأنّنا بدأنا بدفع الهياكل الانسيابيّة للسيارات الحاليّة ودخلنا في مجال الهوامش الطفيفة، حينها بدأت القيود والحدود بالظهور".

وقال هورنر أنّ الالتزام بالاستثمار في نفق هواء جديد لم يكن ممكنًا إلّا عندما أصبح من الواضح أنّ فكرة حظر الفرق عن استخدام هكذا منشآت قد تمّ التخلي عنها.

وقال: "كانت هناك مرحلة يُمكن فيها حظر أنفاق الهواء. كانت هناك محادثات حول إمكانيّة فعل ذلك، وإن كانت أنظمة الموائع الحسابيّة هي السبيل إلى الأمام".

وأردف: "اختار أدريان نيوي عدم الضغط من أجل نفق هواء جديد إلى حين الحصول على وضوح أكبر. لكن وصل الأمر إلى نقطة أرادت فيها أستون مارتن نفق هواء جديد وغيّرت فيا موقفها".