سيارة الأمان بطلة أولى الحوادث خلال اختبارها على حلبة مونزا

انتهى اختبار سيارة الأمان عالي السرعة مبكرًا اليوم الخميس بعد اصطدام السيارة العنيف بالحواجز على حلبة مونزا ضمن جائزة إيطاليا الكبرى.

جزء من التحضيرات الاعتيادية قبيل عطلة نهاية الأسبوع تمثّل في إكمال بيرند مايلاندر سائق سيارة الأمان لفحص على الأنظمة ولفات سريعة لضمان جهوزية السيارة لعطلة نهاية الأسبوع.

لكن وخلال إحدى لفاته السريعة، فقد مايلاندر السيطرة على سيارة الأمان من شركة أستون مارتن عند منعطف باربوليكا.

وقد خرجت سيارة الأمان من طراز فانتاج عن المسار إلى منطقة الخروج الآمن ومن ثم إلى المنطقة الحصوية قبل أن ترتطم بحواجز الإطارات.

وبينما بدت الحادثة كبيرة، مع توقف السيارة عند الحواجز، لكن مايلاندر وراكبه خرجا بدون مساعدة ولم يتعرضا لأية إصابة.

هذا ومن غير الواضح إذا ما كانت تلك الحادثة جراء مشكلة ميكانيكية أم خطأ من السائق.