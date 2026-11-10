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سيارة أيرتون سينا النادرة هوندا "إن إس إكس" تحطم التوقعات وتُباع بسعر قياسي من ستة أرقام

حققت سيارة هوندا "إن إس إكس" سبق أن استخدمها بطل العالم للفورمولا واحد ثلاث مرات أيرتون سينا رقماً قياسياً جديداً في مزادات هذا الطراز.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 10-11-2026

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إيرتون سينا

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

حققت سيارة هوندا "إن إس إكس" التي استخدمها بطل العالم للفورمولا واحد ثلاث مرات أيرتون سينا رقماً قياسياً في مزادات هذا الطراز.

وكانت التقديرات قبل المزاد تشير إلى أن السيارة ستُباع بسعر يتراوح بين 500 ألف و800 ألف جنيه إسترليني، لكنها حققت 871,250 جنيهاً إسترلينياً خلال مزاد أقامته دار "آر إم سوذبيز" في لندن يوم 31 أكتوبر.

وشهد المزاد أيضاً عرض سيارة فيراري 550 مارانيللو من عام 2002، وفيراري 250 جي تي/إل برلينيتا لوسو من عام 1964، من تصميم سكالييتي، وسيارة كليمنت إيه سي 4 آر 12/16 بقوة حصانية تتراوح بين 12 و16 حصاناً، من عام 1903.

وبموجب اتفاق مع سينا خلال فترة مشاركته مع فريق مكلارين-هوندا في بطولة العالم للفورمولا واحد، أتاحت هوندا له استخدام ثلاث سيارات من طراز "إن إس إكس" لأغراضه الشخصية، اثنتان منها باللون الأسود.

أما السيارة الثالثة، التي تحمل رقم الهيكل "تي 000233"، فجاءت باللون الأحمر المعروف باسم "فورمولا ريد"، مع سقف أسود ومقصورة داخلية مكسوة بالجلد الأسود، وسُجلت في البرتغال عام 1991 تحت لوحة الرقم "إس إكس-25-59".

وبقيت السيارة في لشبونة، حيث كانت تُجهز لسينا خلال زياراته إلى البلاد، بعدما اشترى عقاراً في منطقة كينتا دو لاغو.

وبعد وفاة سينا المأساوية خلال جائزة سان مارينو الكبرى عام 1994، بيعت السيارة إلى البريطاني روبرت ماكاغان، وانتقلت إلى المملكة المتحدة. وباعها ماكاغان لاحقاً في عام 2024، ليعيد مالكوها الجدد السيارة إلى اليابان، قبل أن تعود مجدداً إلى المملكة المتحدة استعداداً لعملية البيع الأخيرة.

وتتميز هذه السيارة الأسطورية بمحرك من ست أسطوانات بسعة ثلاثة لترات، يولد قوة تبلغ 271 حصاناً.

ويمكنها التسارع من السكون إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 5.8 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 165 ميلاً في الساعة.

وشارك سينا في اختبارات تطوير هوندا "إن إس إكس"، كما قادها بشكل شهير على حلبة سوزوكا، التي تستضيف جائزة اليابان الكبرى.

وقال شولتُو جيلبرتسون، مدير المبيعات في المملكة المتحدة لدى دار "آر إم سوذبيز": "يمتد إرث سينا إلى ما هو أبعد بكثير من ألقابه العالمية الثلاثة. فقد بقي أسلوبه وأناقة حضوره خالدين، وعندما تفكر في سينا، بملابسه غير المتكلفة من سروال الجينز والجوارب البيضاء والحذاء البني، خلف مقود سيارة مخصصة للطرقات، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو طراز ’إن إس إكس’. إنها فرصة رائعة لامتلاك قطعة أصلية من تاريخ الرياضة والثقافة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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