سيارة ألفا روميو الجديدة "سي43" تطأ أرض المسار للمرة الأولى في برشلونة
ظهرت سيارة ألفا روميو الجديدة "سي43" من دون التصميم الراديكالي لحافة الأرضية المسننة والذي ظهر في صور الإطلاق الحاسوبية للسيارة، وذلك عندما وطأت أرض المسار للمرة الأولى في برشلونة اليوم الجمعة.
قاد فالتيري بوتاس السيارة الجديدة للمرة الأولى خلال يوم تصوير ترويجي على حلبة جائزة إسبانيا الكبرى، فيما سيتسلم جو غوانيو مهام القيادة في فترة ما بعد الظهر.
وكان ذلك هو الظهور الأول للسيارة الحقيقية، والتي سبق وأطلق الفريق لها صورًا حاسوبية فقط، وهو الأول كذلك لأية سيارة من موسم 2023.
وقد ركّز الفريق السويسري اهتمامًا محددًا نحو القسم الخلفي للسيارة، والذي يتضمن علبة تروس جديدة ونظامي تعليق وتبريد مختلفين تمامًا بالمقارنة مع سيارة العام الماضي.
مع ذلك، فإن التركيز الأساسي لكافة الفرق حتى في التجارب الاستعراضية وفي التجارب الشتوية في البحرين سيكون على تأثير قوانين الأرضية الجديدة، والتي تم تقديمها من أجل تفادي الارتدادات التي كانت سمة بارزة في موسم 2022.
وبدا بأن سيارة سي43 تعتمد أرضية مختلفة في إسبانيا عن تلك التي ظهرت في الصور الحاسوبية لإطلاق السيارة، والتي اعتمدت حوافًا مميز مسننة.
جديرٌ بالذكر أنه مسموح للفرق بقطع 100 كلم فقط خلال يومي التصوير الترويجيين في الموسم، باستخدام إطارات بيريللي الاستعراضية.
ومن المتوقّع أن تقوم كل الفرق بتجارب استعراضية خلال الأيام المقبلة، والتي ستكون في سيلفرستون للفرق المتمركزة في الممكلة المتحدة، في حين تتجه بعض الفرق مثل ويليامز وأستون مارتن إلى الاستعانة بيوم التصوير الترويجي الثاني في البحرين قُبيل انطلاق التجارب الشتوية الرسمية.
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