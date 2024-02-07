سيارة ألبين 2024 "جديدة من الأمام حتى الخلف" بعد الاستفادة من دروس 2023

تضمن حدث الكشف عن سيارة الفورمولا واحد كذلك الكشف عن سيارتها ضمن فئة السيارات الخارقة في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

وحافظت كسوة ألبين اللونية على التصميم التقليدي السابق بألوان اعتيادية، الأزرق، الوردي وألياف الكربون سوداء اللون.

وكما كان الحال في المواسم السابقة، ستشارك ألبين يسيارة يغلب عليها اللون الأزرق في القسم الأكبر من السباقات، لكنها ستنتقل لكسوة تميل للوردي في سباقات تهمّ راعيها الأساسي بي.دبليو.تي.

ألبين إيه524 تصوير: ألبين

ووصف الفريق السيارة بأنها تمتلك مبدأ تصميمياً جديداً سيتم اعتماده للموسمين المقبلين يتضمن حلولاً إبداعية نتيجة الخبرات التي جمعها الفريق.