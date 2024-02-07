سيارة ألبين 2024 "جديدة من الأمام حتى الخلف" بعد الاستفادة من دروس 2023
باتت ألبين أحدث الفرق التي كشفت عن سيارتها وكسوتها اللونية لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، مع مقاتلتها الجديدة إيه524 التي سيقودها إستيبان أوكون وبيير غاسلي.
تضمن حدث الكشف عن سيارة الفورمولا واحد كذلك الكشف عن سيارتها ضمن فئة السيارات الخارقة في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".
وحافظت كسوة ألبين اللونية على التصميم التقليدي السابق بألوان اعتيادية، الأزرق، الوردي وألياف الكربون سوداء اللون.
وكما كان الحال في المواسم السابقة، ستشارك ألبين يسيارة يغلب عليها اللون الأزرق في القسم الأكبر من السباقات، لكنها ستنتقل لكسوة تميل للوردي في سباقات تهمّ راعيها الأساسي بي.دبليو.تي.
ألبين إيه524
تصوير: ألبين
ووصف الفريق السيارة بأنها تمتلك مبدأ تصميمياً جديداً سيتم اعتماده للموسمين المقبلين يتضمن حلولاً إبداعية نتيجة الخبرات التي جمعها الفريق.
ألبين إيه524
تصوير: ألبين
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