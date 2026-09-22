بدأت أستون مارتن موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 بتوقعات مرتفعة، بفضل انضمام أدريان نيوي وهوندا، مزود المحركات السابق لفريق ريد بُل، إلى الفريق.

لكن الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له لم يتمكن من تسجيل سوى 3 نقاط حتى الآن.

ومع ذلك، أحرزت أستون مارتن تقدمًا مشجعًا في الأشهر الأخيرة، وأدخل الفريق تحديثات على السيارة في جائزة المجر الكبرى في يوليو/تموز.

وبعد ذلك، جرى تطبيق تحديث على محرك هوندا في جائزة هولندا الكبرى، وحقق فرناندو ألونسو أفضل نتيجة للفريق هذا الموسم، عندما أنهى السباق في المركز التاسع.

وشارك إنريكو كارديللي، الذي انضم إلى فريق سيلفرستون في عام 2025 بعد عمله مديرًا تقنيًا لفيراري، أولى التلميحات حول AMR27، التي ستُستخدم في موسم 2027، خلال مقابلة مع الموقع الرسمي لأستون مارتن.

وعندما سُئل عن كيفية تطوير السيارة بحلول عام 2027، قال كارديللي: "كل جزء سيكون جديدًا. كل شيء سيتم تحسينه".

"لكن من ناحية النموذج التصميمي، ستكون تطورًا للاتجاه الذي بدأنا به مع سيارة هذا العام".

"نحن نسير حاليًا في الاتجاه الصحيح، لكننا لسنا ملتزمين بهذا المسار".

"دعنا نشرح الأمر بهذه الطريقة: عندما بدأنا مشروع 2027، لم نفرض أية قيود على أنفسنا فيما يتعلق بمحاولة نقل أي شيء من السيارة السابقة".

"بهذا المعنى، ستكون أداة جديدة بالكامل، وهذا سيمنحنا الحرية والعقلية المناسبة لتحقيق الأهداف التي نريدها".

وأوضح كارديللي أيضًا أن الهدف الرئيسي لأستون مارتن خلال ما تبقى من هذا الموسم هو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل تشكيل القرارات المتعلقة بهيكل سيارة 2027.

وعندما سُئل عن كيفية تقييمه لعام 2026 عند انتهاء الموسم، أجاب كارديللي: "أعتقد أنني سأرغب فقط في الحديث عن عام 2027".

"مهمتنا الآن هي استخراج أكبر قدر ممكن من المعلومات من عام 2026، لأن كل ذلك سيوجه مشروع 2027".

"من الآن فصاعدًا، سيكون هناك صراع يومي في كل مجال: إيجاد المزيد من الارتكازية، وتقليل الوزن، ومنح فريق الهندسة مزيدًا من الوقت للعمل في نفق الهواء، وإعادة تقييم المفاهيم وتحسين الأجزاء".

"بحلول نهاية العام، أتوقع أن يكون جزء كبير من محادثاتنا حول ما تعلمناه وكيف يشكل ذلك سيارة 2027".

أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

سيجري تعديل بعض اللوائح التقنية لموسم 2027. وستبتعد فورمولا 1 عن تقسيم الطاقة الحالي بنسبة 50:50 بين محركات الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية. كما ستُجرى بعض التغييرات الطفيفة على لوائح الهيكل.

وقال أدريان نيوي التالي بشأن التغييرات في عام 2027: "ستكون أهم التغييرات لعام 2027 في جانب وحدة الطاقة".

"ستكون هناك زيادة بنسبة 5% في معدل تدفق الوقود، وبعض اللوائح المتعلقة بتخزين الطاقة واستخدامها، إلى جانب بعض التغييرات الطفيفة الأخرى".

"التغييرات على جانب الهيكل طفيفة لكنها لا تزال مهمة. وسيكون التغيير الأكبر في الجزء الأمامي من أرضية السيارة. فقد جرى تحريك الحافة الأمامية إلى الخلف بنحو 300 مليمتر. وهذا يسمح لك باستخدام مقدمة السيارة في وضعية أكثر انخفاضًا. ونتيجة لذلك، تظهر خصائص انسيابية مختلفة".

"كما سيكون هناك جناح خلفي أقل عمقًا قليلًا لتقليل الارتكازية. وسيجري إجراء بعض التغييرات على الجزء الأمامي من أرضية السيارة. كما ستتم إزالة حلول مختلفة تستخدمها الفرق حول العادم والجناح الخلفي".

"من وجهة نظرنا، فإن التغيير الأكثر أهمية هو هذا التعديل على الجزء الأمامي من أرضية السيارة. وهذا يخلق مشكلة انسيابية مختلفة يتعين على الجميع حلها".

"لأننا اضطررنا إلى التطور بسرعة كفريق خلال الأشهر الـ12 الماضية، فإننا في وضع أفضل بكثير للاستفادة من التغييرات في اللوائح".

"نحن الآن مؤسسة أكثر نضجًا بكثير، وهذا يجعلني متفائلًا جدًا بشأن ما يحمله المستقبل لنا".