سيارة أستون مارتن لموسم 2022 تُبصر النور

على إثر عودة العلامة البريطانيّة إلى منافسات الجائزة الكبرى بفريقها الخاص العام الماضي عبر استحواذها على فريق ريسينغ بوينت، تدخل أستون مارتن موسمها الثاني في البطولة مع انطلاق حقبة القوانين التقنيّة الجديدة.

وسيُعوّل الصانع البريطاني على هذه التغييرات من أجل قلب تأخّره العام الماضي والعودة إلى دائرة المنافسة.

كما عرف الفريق جملة من التغييرات صُلب إدارته في لفترة الماضية أبرزها مغادرة مدير الفريق أوتمار زافناور وتعويضه بمايك كراك القادم من بي ام دبليو.

فضلًا عن ذلك فقد توصّل الفريق إلى اتّفاقٍ مع ريد بُل من أجل ضمان انضمام دان فالوز إليه في الأشهر القليلة المقبلة ليكون المدير التقنيّ للفريق.

وبالطبع تزيّنت السيارة باللون الأخضر التقليدي البريطاني للسباقات بالتوازي مع تغيير اللون الوردي بالأصفر، وحضور علامة أرامكو التي أصبحت الراعي الرئيسي للفريق.

لكن على عكس فريقَي هاس وريد بُل اللذين لم يكشفا عن السيارتَين الفعليتين الجديدتين، فإنّ أستون مارتن أظهرت السيارة الكاملة وذلك في ظلّ الاتّجاه لاختبارها على الحلبة ضمن يوم تصويري ترويجي غدًا الجمعة على حلبة سيلفرستون.

وسيُواصل الفريق التعويل على الثنائيّ سيباستيان فيتيل ولانس سترول للموسم الثاني على التوالي.

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