سيارة "آر.بي18" الجديدة تظهر بجانبها المبتكر في تجارب برشلونة

أبقت الحظيرة النمساويّة، التي ساعدت ماكس فيرشتابن على التتويج بلقبه الأوّل العام الماضي، على سيارتها مخفيّة حتّى الآن.

فبعد أن قدّمت سيارة استعراضيّة ضمن حدث الإطلاق في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، أكمل الفريق الاختبار الأوليّ للسيارة في سيلفرستون بعيدًا عن الأضواء ولم تظهر سوى بعض الصور سيّئة الجودة للسيارة ما حال دون كشف تفاصيلها.

لكن مع انطلاق التجارب الشتويّة في إسبانيا اليوم الأربعاء، فإنّ سيارة "آر.بي18" شُوهدت بأكملها للمرّة الأولى مع جلوس فيرشتابن خلف مقودها.

ولم تُخيّب السيارة الجديدة الآمال بالتأكيد، حيث تضمّنت أحد أكثر حلول الجوانب عدائيّة بين جميع السيارات حتّى الآن.

فإلى جانب اعتماد الفريق على فتحة جانبيّة ضيّقة، يشهد التصميم قطعًا جريئًا يمتدّ لمسافة طويلة قبل أن يندمج مع منطقة عنق الزجاجة في السيارة.

ويُعدّ هذا اختلافًا بارزًا عمّا قامت به منافسات ريد بُل، حيث عرفت منطقة جانب السيارة الاختلافات الكبرى بين الفرق حتّى الآن بالتوجّه إلى موسم 2022.

كما يعرف أنف ريد بُل حلًا مثيرًا للاهتمام كونه ينطلق من المكوّن الثاني عوضًا عن أن يمتدّ إلى الأمام بالكامل.

وتأمل ريد بُل أن تمنحها القوانين الجديدة لموسم 2022 فرصة جيّدة للمنافسة على اللقب مجدّدًا.

وبحديثه خلال حدث الإطلاق، كان كريستيان هورنر مدير الفريق قد أشار إلى إمكانيّة اكتشاف الفرق الأخرى لأسرار تصميميّة قد تمنحها الأفضليّة.

وقال البريطاني حينها: "نهدف للبناء على ما حقّقناه العام الماضي. هدفنا هو محاولة الحفاظ على اللقب".

وأضاف: "المجهول هو إن كنّا قد أخطأنا أو لم نُلاحظ شيئًا ما في هذه القوانين وقد يحصل أحدهم على أفضليّة مبكرة".

وسيقود فيرشتابن سيارة "آر.بي18" طوال اليوم الأربعاء، قبل أن يُسلّمها إلى زميله سيرجيو بيريز غدًا الخميس، ومن ثمّ يتقاسما مجريات الجمعة.