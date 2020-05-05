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سيارات 2021 ستبدو "مختلفة قليلاً" بالرغم من إيقاف عمليات التطوير

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سيارات 2021 ستبدو "مختلفة قليلاً" بالرغم من إيقاف عمليات التطوير
05-05-2020

يتوقع آندرو غرين المدير التقني لدى ريسينغ بوينت أن تبدو سيارات موسم 2021 في الفورمولا واحد مختلفة بعض الشيء بالرغم من الإبقاء على سيارات 2020 للموسم التالي، وذلك بهدف خفض الأعباء المالية على الفرق في الأزمة العالمية الحالية.

ضمن سعي البطولة لخفض الأعباء المالية على الفرق عقب جائحة مرض "كوفيد-19" التي ضربت العالم بأسره، تمّ دفع قوانين 2021 الثورية إلى موسم 2022، كما سيتم الإبقاء على سيارات 2020 للموسم التالي كذلك.

وتمّ طرح فكرة استعمال "مفاتيح التطوير" خلال المفاوضات على شكل البطولة المستقبلي، حيث يتوقع غرين أن يؤدي ذلك إلى الخفض من الاختلافات الشكلية بين أجيال السيارات.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك ضغط كبير لمحاولة الحفاظ على التصميم بأكبر قدر ممكن مع الاتجاه لموسم 2021 وذلك للحد من النفقات".

وأكمل: "لذا أعتقد أننا سنشهد نقل السيارات بشكل عام كما هي للموسم التالي، جزء من ذلك بسبب القوانين والجزء الآخر بسبب نافذة العمل الضيقة المتبقية حتى الموسم المقبل".

وتابع: "مع بقاء الجميع في منازلهم وعدم ذهابهم للعمل، لا يمكنك تطوير السيارة. التطوير متوقف. لذا من الطبيعي أن تواصل استعمال السيارة الحالية للموسم التالي".

وأردف: "سنعمل على تغيير اسم السيارة (حيث سيصبح فريق ريسينغ بوينت تحت اسم أستون مارتن مع بداية 2021)، لكنني أعتقد أنه ومع السباق الافتتاحي في ملبورن ستبدو السيارات مختلفة بعض الشيء".

واستكمل: "لكن ستكون هناك كمية كبيرة للغاية من التشابه بين سيارات الموسمين".

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وكانت سيارة الفريق لموسم 2020 المعلق حتى الآنقد أثارت الكثير من الجدل لشبهها بسيارة مرسيدس 2019، والتي أصرت ريسينغ بوينت أن هذه النقطة لا تمثل أرضية منطقية لاعتراض الفرق الأخرى.

وأشار غرين في وقت سابق أن تخلي الفريق عن هيكل سيارة العام السابق بهدف اعتماد هيكل شبيه بسيارة مرسيدس كان بسبب الاقتراب من تطبيق القوانين الثورية الجديدة في 2021 قبل أن تدفعها الفورمولا واحد إلى الموسم التالي بسبب أزمة كورونا.

فقال: "إنه الوقت الذي كنا نعمل خلاله على تقييم المكاسب والمخاطر وما سيحصل إن فشلنا في خططنا".

وأكمل: "في حال سلكنا طريقاً مختلفاً ولم نتمكن من تحسين الأداء لينتهي بنا المطاف مع سيارة أبطأ من الموسم السابق".

وتابع: "كانت الفكرة حينها ’حسناً، سنجرب هذا لموسم واحد، لأننا سنغير كل شيء مجدداً بطبيعة الحال’".

وأردف: "لكن ذلك السيناريو لم يتبلور حتى الآن".

واختتم: "لذا، حتى الآن، تفوقنا في الأداء على سيارة الموسم الماضي. لذا، لسنا قلقين من إمكانية استعمالها بكفاءة لفترة 18 شهراَ".

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