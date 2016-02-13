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فورمولا 1 / سيارات الفورمولا واحد التي قادها مايكل شوماخر في مسيرته الرياضية / الأكثر تشويقاً

سيارات مايكل شوماخر الـ 20 في الفورمولا واحد

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سيارات مايكل شوماخر الـ 20 في الفورمولا واحد
13-02-2016

هل تتذكّر جميع السيارات العشرين التي قادها أسطورة بطولة العالم للفورمولا واحد مايكل شوماخر خلال مسيرته؟ نقدّم لكم صور سيارات جوردان، بينيتون، فيراري ومرسيدس التي قادها البطل الألماني في الفورمولا واحد.

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مرسيدس دبليو03

مرسيدس دبليو03
1/20

موسم 2012 – المركز الـ 13 / 0 فوز / 49 نقطة

مرسيدس دبليو02

مرسيدس دبليو02
2/20

موسم 2011 – المركز الـ 8 / 0 فوز / 76 نقطة

مرسيدس دبليو01

مرسيدس دبليو01
3/20

موسم 2010 – المركز الـ 9 / 0 فوز / 72 نقطة

فيراري 248إف1

فيراري 248إف1
4/20

موسم 2006 – المركز الثاني / 0 فوز / 49 نقطة

فيراري إف2005

فيراري إف2005
5/20

موسم 2005 – المركز الثالث / 1 فوز / 62 نقطة

فيراري إف2004

فيراري إف2004
6/20

موسم 2004 – بطل العالم / 13 فوز / 148 نقطة

فيراري إف2003 جاي إيه

فيراري إف2003 جاي إيه
7/20

موسم 2003 – بطل العالم / 6 فوز / 93 نقطة

فيراري إف2002

فيراري إف2002
8/20

موسم 2002 – بطل العالم / 11 فوز / 144 نقطة

فيراري إف2001

فيراري إف2001
9/20

موسم 2001 – بطل العالم / 9 فوز / 123 نقطة

فيراري إف1-2000

فيراري إف1-2000
10/20

موسم 2000 – بطل العالم / 9 فوز / 108 نقاط

فيراري إف399

فيراري إف399
11/20

موسم 1999 – المركز الخامس / 2 فوز / 44 نقطة

فيراري أف300

فيراري أف300
12/20

موسم 1998 – المركز الثاني / 6 فوز / 86 نقطة

فيراري إف310 بي

فيراري إف310 بي
13/20

موسم 1997 – ألغيت نتيجته / 5 فوز / 78 نقطة

فيراري إف310

فيراري إف310
14/20

موسم 1996 – المركز الثالث / 3 فوز / 59 نقطة

بينيتون بي195 – رينو

بينيتون بي195 – رينو
15/20

موسم 1995 – بطل العالم / 9 فوز / 102 نقاط

بينيتون بي194 – فورد

بينيتون بي194 – فورد
16/20

موسم 1994 – بطل العالم / 8 فوز / 92 نقطة

بينيتون بي193 – فورد

بينيتون بي193 – فورد
17/20

موسم 1993 – المركز الرابع / 1 فوز / 52 نقطة

بينيتون بي192 – فورد

بينيتون بي192 – فورد
18/20

موسم 1992 – المركز الثالث / 1 فوز / 53 نقطة

بينيتون بي191 – فورد

بينيتون بي191 – فورد
19/20

موسم 1991 – المركز 14 / شارك في 5 جوائز كبرى / 0 فوز / 4 نقاط

جوردان 191 – فورد

جوردان 191 – فورد
20/20

موسم 1991 – المركز 14 / شارك في جائزة كبرى / 0 فوز / 0 نقاط

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منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب الحرّة الثالثة الانطلاقة خلال
19 ساعات
:
36 دقيقة
:
19 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
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