سيارات مايكل شوماخر الـ 20 في الفورمولا واحد
هل تتذكّر جميع السيارات العشرين التي قادها أسطورة بطولة العالم للفورمولا واحد مايكل شوماخر خلال مسيرته؟ نقدّم لكم صور سيارات جوردان، بينيتون، فيراري ومرسيدس التي قادها البطل الألماني في الفورمولا واحد.
مرسيدس دبليو03
موسم 2012 – المركز الـ 13 / 0 فوز / 49 نقطة
مرسيدس دبليو02
موسم 2011 – المركز الـ 8 / 0 فوز / 76 نقطة
مرسيدس دبليو01
موسم 2010 – المركز الـ 9 / 0 فوز / 72 نقطة
فيراري 248إف1
موسم 2006 – المركز الثاني / 0 فوز / 49 نقطة
فيراري إف2005
موسم 2005 – المركز الثالث / 1 فوز / 62 نقطة
فيراري إف2004
موسم 2004 – بطل العالم / 13 فوز / 148 نقطة
فيراري إف2003 جاي إيه
موسم 2003 – بطل العالم / 6 فوز / 93 نقطة
فيراري إف2002
موسم 2002 – بطل العالم / 11 فوز / 144 نقطة
فيراري إف2001
موسم 2001 – بطل العالم / 9 فوز / 123 نقطة
فيراري إف1-2000
موسم 2000 – بطل العالم / 9 فوز / 108 نقاط
فيراري إف399
موسم 1999 – المركز الخامس / 2 فوز / 44 نقطة
فيراري أف300
موسم 1998 – المركز الثاني / 6 فوز / 86 نقطة
فيراري إف310 بي
موسم 1997 – ألغيت نتيجته / 5 فوز / 78 نقطة
فيراري إف310
موسم 1996 – المركز الثالث / 3 فوز / 59 نقطة
بينيتون بي195 – رينو
موسم 1995 – بطل العالم / 9 فوز / 102 نقاط
بينيتون بي194 – فورد
موسم 1994 – بطل العالم / 8 فوز / 92 نقطة
بينيتون بي193 – فورد
موسم 1993 – المركز الرابع / 1 فوز / 52 نقطة
بينيتون بي192 – فورد
موسم 1992 – المركز الثالث / 1 فوز / 53 نقطة
بينيتون بي191 – فورد
موسم 1991 – المركز 14 / شارك في 5 جوائز كبرى / 0 فوز / 4 نقاط
جوردان 191 – فورد
موسم 1991 – المركز 14 / شارك في جائزة كبرى / 0 فوز / 0 نقاط
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سيارات مايكل شوماخر الـ 20 في الفورمولا واحد
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