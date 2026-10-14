فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

سيارات فورمولا 1 الكلاسيكية تحوّل ميناء نيس إلى حلبة شوارع لتصوير فيلم برادلي كوبر الجديد من سلسلة "أوشن"

كشفت لقطات حديثة عن سيارات سباق تاريخية تتنافس على مسار بمحاذاة المياه على ميناء نيس.

منشور: 14-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

تخوض سيارات فورمولا 1 الكلاسيكية سباقات في ميناء نيس، وتقدّم اللقطات المتداولة على إنستغرام أوضح نظرة حتى الآن على الطريقة التي يخطط بها فيلم برادلي كوبر الجديد، الذي يسبق أحداث سلسلة "أوشن"، لإعادة رياضة المحركات إلى الشاشة الكبيرة. وكما تظهر اللقطات، تحوّل الميناء التجاري إلى حلبة طرقات أوروبية تعود إلى أوائل ستينيات القرن الماضي. وإذا كان هناك ما يثبت أن الفيلم يتعامل مع مشاهد السباقات بجدية، فهذه اللقطات خير دليل.

ما التقطته الكاميرات على طول الواجهة البحرية

تبدأ اللقطات بسيارة نيسان "ي تي آر" مخصصة للتصوير ومزوّدة برافعة، تتمركز أمام مجموعة من سيارات السباق الكلاسيكية ذات العجلات المكشوفة، التي تسير بمحاذاة المياه. وتنتشر على جانبي المسار منشآت مؤقتة خاصة بالإنتاج وحواجز للحماية. وتتقدم المجموعة سيارة حمراء داكنة يتوسطها شريط أبيض، تبدو شبيهة بإحدى سيارات برابهام فورمولا 1، بينما تلاحقها سيارة أخرى عن قرب، وتتبعها عدة سيارات إضافية.

ومع تقدم المجموعة، تتحرك الكاميرا نحو اليمين لتكشف تفاصيل الميناء. ويظهر مبنى إدارة الميناء، الذي يحمل لافتة "سيرفيس بلايزانس ياتينغ"، إلى جانب مقطورات الفيلم ومناطق تجمع أفراد طاقم التصوير. وتحيط الحواجز بالمسار لتوجيه السيارات خلال المنطقة، فيما تحمل السيارات شعارات كلاسيكية لعلامات تجارية مثل مارتيني وبي بي وشل.

أما اللقطة الأبرز، فتأتي عند المنعطف الحاد على شكل دبوس الشعر. إذ تتزاحم السيارات لعبور منعطف ضيق تحيط به حواجز القش عند حافة المياه مباشرة، قبل أن تتجاوز السيارة الزرقاء منافستها الحمراء بعدما اقتربت منها بشدة.

الفيلم الجديد من سلسلة "أوشن"

يتناول المشروع، الذي لم يُعلن عن عنوانه بعد، أحداثًا تسبق سلسلة أفلام "أوشن"، وتدور قصته حول جائزة موناكو الكبرى لعام 1962، إذ يصوّر والدي داني أوشن وهما يشاركان في عملية سرقة خلال عطلة نهاية أسبوع السباق.

وتولى برادلي كوبر مهام الكتابة والإخراج والتمثيل بعد مغادرة لي آيزاك تشونغ المشروع في مارس 2026، بسبب خلافات بشأن التوجه الفني للفيلم. وتشمل مواقع التصوير باريس وموناكو ونيس. ومن المقرر عرض الفيلم في 25 يونيو 2027.

وقالت مارغو روبي، التي تؤدي دور البطولة وتشارك في الإنتاج: "قبل أن يطأ داني أوشن أرض لاس فيغاس، كان هناك عبقريان علّماه كل ما يعرفه: والداه".

ومن المتوقع أن تضم قائمة الممثلين فاغنر مورا ومونيكا باربارو وفيكي كريبس وجورج ماكاي وعمر سي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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