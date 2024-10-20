سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 أسرع بثانيتين الآن بعد تعديلات القوانين

أصبحت التصاميم المنتظرة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 أسرع بثانيتين الآن نتيجة تغييرات القوانين التي أجرتها "فيا" وفرق البطولة.

وكانت خطط الجيل المقبل من سيارات الفورمولا 1 قد تمّ الكشف عنها قبل جائزة كندا الكبرى، وعلى إثر تعبير العديد من الأطراف عن مخاوفها بشأن مستويات أداء تلك المسودة، بدأ العمل على المزيد من التعديلات.

وبلغت تلك الجهود نهايتها الآن، حيث قال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون المقعد الأحادي في "فيا" أنّ النسخة الأحدث يجب أن ترفع الأداء المتوقّع للسيارات الجديدة لتكون أبطأ بحوالي ثانية فقط من المقاتلات الحاليّة.

وقال تومبازيس: "كانت هناك زيادة في أداء السيارات بحوالي 50 نقطة ارتكازيّة. رفع هذا مستوى الأداء من حوالي ناقص 40 بالمئة بالمقارنة مع السيارات الحاليّة، إلى قرابة ناقص 15 بالمئة على صعيد الارتكازيّة".

وأردف: "على صعيد الأداء فإنّ الأزمنة التي ستُنتجها تلك السيارات ستكون قريبة للغاية من أزمنة السيارات الحاليّة. تمّ كلّ ذلك مثلما وعدنا به في يونيو".

وعندما سُئل عمّا كانت لتكون عليه سرعات السيارات من دون التغييرات بعد ما تمّ نشره في كندا، قال تومبازيس: "أفترض بأنّ السيارات كانت لتكون أبطأ بثانيتين إضافيّتين عن ذلك".

رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 الصورة من قبل: فيا

ما الذي تغيّر

بتحديده محطّ التركيز في التغييرات التي أدخلت على قوانين 2026 لزيادة الارتكازيّة وتحسين الأزمنة، قال تومبازيس أنّ ذلك شعل العديد من الجوانب الأساسيّة في السيارة.

وقال في هذا الصدد: "تمثّلت التغييرات الأساسيّة على صعيد الانسيابيّة في زيادة حجم الصندوق الذي يتمحور فيه الجناح الأمامي".

وأضاف: "كما أضفنا سورًا للجناح الأمامي بالأسلوب الذي كان معتمدًا على السيارات السابقة".

وأكمل: "أضفنا بعض المساحة من أجل ملحقات في مقدّمة الأرضيّة، مثل الجوانب والحافة الأماميّة. زدنا حجم الناشر، حيث أصبح يبدأ في منطقة متقدّمة أكثر وأصبح أكبر حجمًا".

ثمّ تابع: "كما قمنا بإعادة تصميم بعض الهياكل الخارجيّة حول الإطارات الأماميّة، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي نأمل أن يُفضي إلى بعض التعديلات الأخيرة في الاجتماع المقبل للمجلس العالمي، وتحديدًا حول كيفيّة تفاعل الناشر في تلك المنطقة".