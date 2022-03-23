سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 تتلألأ تحت أضواء كورنيش جدّة

تستعد الفرق الفئة الملكة مع سائقيها لخوض تحدّي حلبة كورنيش جدّة للمرّة الثانية في غضون أشهرٍ قليلة، ضمن جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى.



فبعد أن استضافت النسخة الأولى ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من الموسم الماضي، تعود حلبة جدّة في مرحلة مبكّرة هذا العام.

وبعد فوز لويس هاميلتون بسباق العام الماضي المثير بعد معركته الحامية مع غريمه ماكس فيرشتابن، يبدو أنّ مرسيدس لن تكون منافسة في نسخة هذا العام في ظلّ معاناتها من مشاكل الارتدادات.

ومن المنتظر أن تكون حلبة شوارع جدّة أرضًا لمعركة حامية أخرى بين فيراري وريد بُل مثلما حدث في البحرين نهاية الأسبوع الماضي.

في الأثناء ستُحاول الفرق الأخرى التعافي من أدائها المخيّب في جولة البحرين الافتتاحيّة، وعلى رأسها فريقا مكلارين وأستون مارتن اللذين واجها بداية صعبة للغاية وغير متوقّعة.

بينما سيُحاول فريقا هاس وألفا روميو تأكيد أدائهما القويّ وقلب تأخّرهما من العام الماضي ومواصلة الأداء المثير للإعجاب.

الجائزة الكبرى



تُقام جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى في نسختها الثانية هذا العام، وذلك بعد النسخة الأولى في 2021 والتي قدّمت سيلًا من الإثارة والتشويق.

ودخلت المملكة التاريخ بالنظر إلى أنّ جائزتها الكبرى هي الجائزة الكبرى الأسرع على حلبة شوارع في تاريخ الفورمولا واحد.

وأحرز هاميلتون الفوز العام الماضي على إثر معركة كرٍّ وفرٍ حامية بينه وبين غريمه فيرشتابن، كما عرف السباق رفع العلم الأحمر مرّتين.

كما أنّ قطب الانطلاق الأوّل كان من نصيب هاميلتون، وذلك بعد الحادث الذي تعرّض له فيرشتابن في المنعطف الأخير من التصفيات.

منظر على المنافسة تصوير: صور موتورسبورت

معلومات عن الحلبة

تُعدّ حلبة كورنيش جدّة أسرع حلبة شوارع في الفورمولا واحد، إذ بلغ معدّل السرعة على المسار ذي الـ 27 منعطفاً، 253 كيلومتراً في الساعة (لا تتفوق عليها في ذلك إلا حلبة مونزا).

وستصل السرعة القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة ضمن القسم ما بين المنعطفين الـ 25 والـ 27.

وتضم الحلبة بعض المقاطع المثيرة للحماسة بما في ذلك تغيير الاتجاه بين المنعطفين الـ 4 والـ 12، وكذلك المنعطف الـ 13 المائل 12 درجة.

وعرفت الحلبة بعض التعديلات من أجل تحسين خطوط الرؤية بعد تذمّر السائقين من ذلك العام الماضي.

كما تمّ نقل الحاجز الجانبيّ عند مخرج المنعطف الأخير بمترٍ ونصف - عند موقع حادث فيرشتابن - وهو ما سيُساعد السائقين على الحصول على خروجٍ أفضل وأسرع.

ويملك هاميلتون الزمن القياسي على الحلبة بـ 1:27.511 دقيقة ومن غير المرجّح أن يتمّ كسره هذا العام، خاصة كون السيارات الجديدة لا تزال في بداية عمرها ولا تزال الفرق بصدد مواجهة مشاكل الارتدادات.

هناك ثلاث مناطق "دي آر أس" في الحلبة، التي يبلغ طولها 6.174 كيلومتراً، حيث سيمتد السباق على 50 لفة، بمسافة إجمالية قدرها 308.450 كيلومتراً.

ألعاب نارية تصوير: صور موتورسبورت

الإطارات

لا تتطلّب حلبة جدّة الكثير من الارتكازيّة وهو ما يُقلّل من الأحمال العموديّة المسلّطة على الإطارات

لكنّ المنعطفات السريعة في المقابل تفرض بعض الجهد الجانبيّ على الإطارات.

وتفرض الحلبة تحديًا مختلفًا عمّا واجهته الفرق في البحرين من ناحية اختلاف الخصائص والتصميم، يأتي ذلك بعد معاناة الجميع من تآكل عالٍ للإطارات في سباق البحرين واتّباع أغلبهم لاستراتيجيّة الوقفات الثلاث.



وبالنظر إلى كلّ المسائل السابق ذكرها، فقد اختارت بيريللي جلب تركيباتها الوسطى لهذه الجولة، إذ ستكون تركيبة "سي2" هي "هارد"، و"سي3" هي "ميديوم"، و"سي4" هي "سوفت".