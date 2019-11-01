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سيارات الفورمولا واحد ستبدو مختلفة عن بعضها البعض بشكل أكبر في 2021

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سيارات الفورمولا واحد ستبدو مختلفة عن بعضها البعض بشكل أكبر في 2021
01-11-2019

حدد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سبع نواحٍ ستؤدي إلى اختلاف في شكل سيارات الفورمولا واحد الخارجي بدءاً من موسم 2021.

تزامناً مع الكشف عن حزمة القوانين الجديدة للفورمولا واحد على هامش جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى، أوضح نيكولاس تومبازيس رئيس قسم الأمور التقنية للسباقات أحادية المقعد أن هناك محاولات لتعزيز الاختلاف الشكلي بين السيارات.

كما يرى أن هناك فرصة من أجل رؤية اختلافات واضحة في الأداء والشكل لسيارات البطولة، بالرغم من تقييد بعض النواحي نظراً لإمكانية تأثيرها على الحزمة الانسيابية وسهولة لحاق السيارات ببعضها البعض.

وضمن العرض التقديمي لـ "فيا"، تمّ تحديد أنف السيارة، جانحها الأمامي مع الصفائح الانتهائية، غطاء المحرك، جوانب السيارة، أقنية المكابح والجانح الخلفي مع صفائحه الانتهائية، كمناطق قد تكون "مميزة بالشكل الخارجي" بين الفرق.

أما المناطق التي تمّ تقليص حرية الفرق بتغييرها بشكل كبير تتضمن الأجهزة تحت الهيكل، العوارض الجانبية، الناشر والجانح الخلفي.

حيث أوضحت "فيا" أن تقييد التعديلات على تلك المناطق بهدف حماية جوهر وهدف التعديلات الجديدة.

"هناك الكثير من النقاشات حيال الفوارق الشكلية بين السيارات. خلال الشهر الماضي، كان هناك توجه لزيادة تلك الفوارق بعض الشيء" قال تومبازيس.

وأكمل: "نحن نتوقع وجودة عدة مناطق يمكن للسيارات خلالها أن تبدو مختلفة عن بعضها البعض".

2021 rules rendering
2021 rules rendering

ولتوضيح الفكرة، قامت "فيا" بعرض ثلاثة نماذج توضح الأماكن المسموح العمل عليها ضمن القوانين التقنية الجديدة.

والهدف من ذلك إيضاح أنه بوسع القوانين إنتاج سيارات مختلفة شكلياً.

حيث أشارت "فيا" إلى شكلين مختلفين لأنف السيارة، أحدهما طويل ومدور بالمقارنة مع الشكل الآخر الأكثر تكوراً.

وكذلك الأمر مع شكل الجانح الأمامي وعدد من العناصر الأخرى ضمنه.

وجميع التصاميم الثلاثة مختلفة عن بعضها في عدة عناصر سواء لناحية الجانح الخلفي أو المنطقة تحت الناشر أو غطاء المحرك كذلك.

حيث قال تومبازيس: "هناك عدة خصائص مختلفة بين هذه السيارات (ضمن العرض التقديمي)".

وأكمل: "من الواضح أننا لا نقترح أن تكون السيارات مماثلة مئة بالمئة لتلك الصور. لكننا نشير إلى أن القوانين تمنح الفرصة لإمكانية وجود اختلافات شكلية بين السيارات".

واختتم: "نشعر أننا حققنا خطوة هائلة إلى الأمام مع هذه القوانين للسماح للفرق بإنشاء الحزمة الانسيابية التي تتناسب مع رؤية كل منها".

2021 rules rendering

2021 rules rendering

Photo by: Motorsport.com

2021 rules rendering

2021 rules rendering

Photo by: Motorsport.com

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