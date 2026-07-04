إعداد وترجمة: خلدون يونس

في الوقت نفسه، تبدو الشائعات التي تربط ماكس فيرستابن بمكلارين جزءًا من استراتيجية تفاوضية عززت خلال السنوات الأخيرة موقف بطل العالم الهولندي في مفاوضاته مع ريد بُل.

لن يكون هناك أي بيان رسمي.

فقد جرى بالفعل حسم أكثر المقاعد أهمية في سوق انتقالات السائقين، ولكن من دون إعلانات أو صور للمصافحات المعتادة.

والسبب بسيط، إذ أن معظم الحالات لم تشهد توقيع عقود جديدة، بل جرى تفعيل بنود التمديد الموجودة أصلًا في العقود السارية. ومن الناحية القانونية لا يوجد أي عقد جديد للإعلان عنه، ولذلك لن يصدر أي تأكيد رسمي.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

كان ذلك هو الحال مع لويس هاميلتون، الذي كان يمتلك بندًا يمنحه حق ضمان موسم ثالث مع فيراري. فقد استوفى بطل العالم سبع مرات شروط الأداء المنصوص عليها في الاتفاق الذي وقعه مع الفريق الإيطالي في يناير 2024، وهو ما أدى إلى تفعيل بند التمديد تلقائيًا.

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وشهد فريق مرسيدس الآلية نفسها. فبعد جائزة برشلونة الكبرى، فعّل فريق براكلي بند التمديد الموجود في عقد جورج راسل، ليضمن استمرار العلاقة بين الطرفين حتى عام 2027.

وبذلك، سيخوض راسل موسمه السادس مع السهام الفضية، وسيكون زميلًا لكيمي أنتونيللي للموسم الثالث على التوالي.

وعلى عكس ما حدث قبل اثني عشر شهرًا، فإن قرار الإبقاء على راسل لم يتأثر بإمكانية توفر ماكس فيرستابن في سوق الانتقالات.

ففي الوقت الذي كان من الممكن أن يشكل فرصة مثالية لمحاولة التعاقد مع بطل العالم أربع مرات، اختار توتو وولف، الذي سعى خلف فيرستابن لأكثر من عشرة أعوام، عدم تغيير التوازن الحالي الذي يمنح مرسيدس أفضل نتيجة ممكنة في الوقت الراهن.

الشائعات حول فيرستابن تخدم ماكس فقط

من اللافت أنه في الوقت الذي كانت فيه مرسيدس وراسل يحسمان استمرار علاقتهما، بدأت تنتشر تقارير تتحدث عن اهتمام مكلارين بالتعاقد مع فيرستابن.

وهذا سيناريو تكرر مرارًا.

ففي كل مرة يصل الموسم إلى المرحلة التي تسمح فيها البنود الموجودة في عقد ماكس بإمكانية رحيله عن ريد بُل، تعود الشائعات لتربطه بفريق آخر.

وخلال السنوات الماضية كان الدور من نصيب مرسيدس، أما اليوم، وبعدما لم تعد هناك مقاعد شاغرة في براكلي، فقد انتقلت هذه التكهنات إلى مكلارين.

ومن المرجح أن يكون قد حدث بالفعل تواصل بين الطرفين، إلا أن ذلك يُعد أمرًا طبيعيًا في سوق الانتقالات.

فالفرق تجمع المعلومات، كما يفعل مدراء أعمال السائقين أيضًا، من أجل الإحاطة بجميع الخيارات المتاحة. وعندما يكون الاسم المطروح هو ماكس فيرستابن، فلا يوجد أي فريق يمكنه تجاهل الأمر.

لكن المستفيد الأكبر من هذه الآلية يبقى دائمًا ماكس.

وقد حدث الأمر نفسه خلال المفاوضات السابقة مع مرسيدس، عندما عززت التقارير الإعلامية موقف مدير أعماله ريموند فيرميولين في المفاوضات مع ريد بُل، ما سمح له بالحصول على شروط مالية أكثر سخاءً عامًا بعد عام، وصولًا إلى أعلى راتب في تاريخ الفورمولا 1.

ولهذا السبب، يصعب النظر إلى الشائعات المتعلقة باهتمام مكلارين بفيرستابن من دون قدر من الشك، خصوصًا أنها ظهرت في التوقيت المثالي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

فقبل ثلاثة أسابيع، اجتمع فيرستابن ووالده يوس ومدير أعماله ريموند فيرميولين في النمسا مع تشاليرم يوفيديا، المساهم الأكبر في ريد بُل، ومع مارك ماتيشيتز، نجل مؤسس الشركة.

ويُدرك معسكر فيرستابن جيدًا حجم قوته التفاوضية، التي لا تستند فقط إلى الأداء الذي يواصل ماكس تقديمه على الحلبة.

فبعد خسارة ريد بُل معظم الشخصيات الرئيسية التي قادت حقبة النجاح، والتي تُوجت بإحراز ستة ألقاب عالم بين عامي 2021 و2024، لم يعد بإمكان الفريق تحمل خسارة رمزه الأبرز أيضًا.

واليوم، يمثل فيرستابن الوجه الحقيقي للفريق أكثر من أي شخص آخر بين أكثر من 1500 موظف يعملون ضمن المجموعة.

وسيكون لرحيله تأثير مدمر على مصداقية المشروعين التقني والرياضي الجديدين اللذين وُلدا بعد رحيل كريستيان هورنر، وأدريان نيوي، وهيلموت ماركو.

وأول من يدرك هذه الحقيقة هم مسؤولو ريد بُل العاملون في مقر الشركة بمدينة فوشل أم زيه بالقرب من سالزبورغ.

ولهذا السبب، يصعب تخيل أن يشبه الاتفاق المقبل مع فيرستابن العقود التقليدية.

فالأمر لن يكون مجرد توقيع عقد جديد، بل سيكون تأكيدًا لحجم القوة التفاوضية التي وصل إليها سائق بات اليوم قادرًا على فرض شروط لا يستطيع أي شخص آخر في الفورمولا 1 الوصول إليها.

وحتى الآن، لا يوجد سوى فريق ريد بُل القادر على تقديم تلك الشروط.