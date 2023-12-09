سوزي وولف تنتقد "فيا" على الادعاءات "المضللة" التي "لا أساس لها"

أعلنت "فيا" أن قسم الامتثال للقوانين يحقق في احتمال وجود تضارب في المصالح بين أحد مدراء فرق الفورمولا واحد وبين عضو في إدارة مؤسسة الفورمولا واحد.

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.

وجاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".

لكن سوزي وولف، ألمحت إلى وجود نوايا أخرى خلف ما حصل، حيث كانت قد انتقدت سابقاً ذلك التحقيق، واصفة الادعاءات "المُهينة" بأنها نابعة من تصرفات "ترهيب وكراهية للنساء".

وضمن خطوة غير مسبوقة وموحدة لدعم سوزي وولف بشكل خاص، أصدرت جميع الفرق بياناً موحداً مساء يوم الأربعاء أكدت فيه أنها ليست السبب وراء تحقيق "فيا".

ونتيجة لكل ذلك، تراجعت "فيا" عن التحقيق المثير للجدل حيال إمكانية وجود تضارب في المصالح بعمل الزوجين توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد، وسوزي وولف مديرة أكاديمية الفورمولا واحد.

حيث كشفت "فيا" أنها راضية عن عدم وجود أي تضارب في المصالح، وأن التحقيق سينتهي.

لاحقاً، وفي بيان أصدرته مرسيدس، أوضح وولف أن الفريق في "سجال قضائي" مع الهيئة الحاكمة للرياضة، بعد أن تضررت سمعته وسمعة زوجته جراء ما حصل.

إلا أن سوزي وولف، ردّت على تداعيات ذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي قائلة: "أول ردة فعل لي كانت: ’هذا كل ما هنالك؟’".

ومن ثم أضافت بأن "فيا" لم تتبع أسلوب التواصل المباشر معها، مؤكدة أن الادعاءات العلنية "لا أساس لها" وأدت إلى ضرر بسمعتها.

حيث قالت: "طوال يومين، كانت هناك اتهامات حيال نزاهتي وبشكل علني، ولم يقم أحد من ’فيا’ بالتكلم معي مباشرة".

وأكملت: "قد أكون ضحية جانبية لهجوم غير ناجح على شخص آخر، أو هدفاً لمحاولة فاشلة لتلطيخ سمعتي شخصياً، لكنني عملت وبشكل جادّ يمنع التشكيك بسمعتي عبر بيان صحفي لا أساس له".

وأضافت: "لقد قطعنا شوطاً طويلاً كرياضة. أنا ممتنة جداً للدعم الموحّد الذي تلقيته من فرق الفورمولا واحد. عملتُ مع الكثير من النساء والرجال الشغوفين في الفورمولا واحد وفي ’فيا’، الذين يضعون مصلحة الرياضة أولاً".

واسترسلت: "المسألة حتى الآن، حصلت دون أية شفافية أو مسؤولية. تلقيتُ الكثير من الإساءات عبر الإنترنت حيال عملي وعائلتي. ولن أسمح لنفسي بأن أكون عرضة للتهديد، وأنا مصممة على المتابعة لمعرفة من كان وراء هذه الحملة المغرضة والإعلام المضلل".

واختتمت: "ما حصل هذا الأسبوع لا يكفي (إغلاق التحقيق من قبل ’فيا’). كرياضة، علينا المطالبة، ونحن نستحق الأفضل".