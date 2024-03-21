سوزي وولف ترفع دعوى جنائية ضد "فيا"

وجدت سوزي وولف، مديرة أكاديمية الفورمولا واحد وزوجة توتو وولف مدير فريق مرسيدس، نفسها وسط عاصفة إعلامية شهر ديسمبر الماضي، بعد أن أعلنت "فيا" أنها تنظر في إمكانية وجود تضارب مصالح بسبب طبيعة عملها وطبيعة عمل زوجها وما قد يعنيه ذلك من نقل "أسرار" وأمور بينهما لا يجب أن تخرج للعلن.

لكن، جوبهت تلك الادعاءات بموجات متتالية من الشجب والاستنكار، سواء من قبل فرق الفورمولا واحد أو من قبلِ الزوجين وولف (اللذين نفيا ذلك نفياً قاطعاً) أو حتى من قبل بعض السائقين والشخصيات الأخرى.

وعلى ضوء ذلك الجدل، تراجعت "فيا" عن ذلك، حيث نشرت بياناً بعد 48 ساعة، أكدت فيه إغلاق المسألة نظراً لعدم وجود ما يستدعي تحقيقاً رسمياً في تلك الادعاءات.

لكن هذا البيان لم يكن كافياً بالنسبة إلى سوزي وولف تحديداً، التي شعرت أن ما حصل قد أضرّ بسمعتها عبر تصريحات "فيا" العلنية تلك.

ومع غياب أي اعتذار رسمي من قبل "فيا" إزاء ما حصل، قامت سوزي باتخاذ الخطوة التالية ضمن القضاء الفرنسي، عبر تقديم دعوى جنائية.

حيث نشرت على قنوات التواصل الاجتماعي على هامش جائزة أستراليا الكبرى: "بوسعي التأكيد أنني قدمت شخصياً دعوى جنائية في القضاء الفرنسي يوم 4 مارس، حيال البيانات التي أصدرتها ’فيا’ بحقي شهر ديسمبر الماضي".

وأكملت: "لم تكن هناك أية شفافية أو مسؤولية فيما يتعلق بالطريقة التي تعاملت بها ’فيا’ وموظفوها مع المسألة".

وأردفت: "أشعر أكثر من أي وقت مضى أهمية الردّ، والإشارة إلى التصرفات غير المناسبة وضمان المحاسبة".

وأضافت: "يعتقد البعض أن الصمت ينزع عنهم المسؤولية - لكن ذلك غير صحيح".