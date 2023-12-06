سوزي وولف: الادعاءات "المُهينة" نابعة من تصرفات "ترهيب وكراهية للنساء"

وجدت سوزي وولف نفسها تحت دائرة الضوء بعد بيان من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، تم التأكيد فيه على فتح تحقيق من قبل قسم الامتثال للقوانين إزاء احتمال وجود تضارب في المصالح يتعلق بمنصبَي سوزي وولف وزوجها توتو وولف مدير فريق مرسيدس.

حيث توجد ادعاءات بأنه تم تسريب معلومات سرية من مؤسسة الفورمولا واحد إلى أحد مدراء الفرق، في إشارة إلى احتمال تسريب سوزي وولف معلومات سرية إلى زوجها توتو وولف (والعكس كذلك).

حيث جاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.

وبينما أصدرت الفورمولا واحد وكذلك فريق مرسيدس بيانَين ندّدا فيه بالادعاءات مع التأكيد على عدم صحتها، لكن سوزي وولف اتجهت إلى قنوات التواصل الاجتماعي لنفي تلك الادعاءات، مشيرة إلى وجود دوافع خفيّة خلفها.

فقالت: "شعرت بالإهانة العميقة، لكنني للأسف لم أستغرب تلك الادعاءات العلنية التي خرجت هذا المساء".

وأكملت: "من المؤلم أن يتم التشكيك في نزاهتي بهذه الطريقة، خاصة حين تبدو تلك الادعاءات نابعة من تصرفات ترهيب وكراهية للنساء، وتركز على زواجي أكثر من قدراتي".

وأردفت: "طوال مسيرتي في عالم رياضة السيارات، واجهت الكثير وتغلبت على معوقات كثيرة وأرفض أن تؤثر هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة على التزامي وشغفي بأكاديمية الفورمولا واحد".

وتابعت: "كامرأة في هذه الرياضة، واجهت نصيبي العادل من التحديات لكن التزامي بكسر الحواجز وشقّ الطريق أمام الجيل المستقبلي ما زال ثابتاً لم يتزحزح".

واختتمت: "بأقوى العبارات الممكنة، أنا أرفض تلك الادعاءات".

تصوير: صور موتورسبورت توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس ووزوجته سوزي

وجاء ردّ سوزي وولف حيال سلوكيات كراهية النساء، على خلفية الانتقادات التي تعرض لها محمد بن سُليّم رئيس "لإيا" عدة مرات في الأشهر الأخيرة حيال تصريحاتٍ سابقة له وُصفت بأنها غير عادلة تجاه النساء.

حيث جاء في نسخة قديمة مؤرشفة من موقعه الإلكتروني ضمن عبارة منسوبة إلى بن سُليّم: "ليس كالنساء اللواتي يعتقدن أنهن أكثر ذكاء من الرجال، لكنهنّ بعكس ذلك في الحقيقة".

ومؤخراً، تكلم بن سُليّم رداً على هذه الانتقادات، فقال: "ماذا قلت؟ لو قلتُ ذلك حقاً؟".

وأكمل: "دعونا نفترض أنني أنا من قال ذلك. سأقول لكم تماماً ما قيل. قيل: ’أكره حين تعتقد النساء أنهنّ أكثر ذكاء منا’. وهنّ أيضاً يكرهن حين يعتقد الرجال أنهم أكثر ذكاء منهنّ!".

واختتم: "هل قلت أننا (الرجال) أكثر ذكاء؟ كلا. هل قلت أنهنّ أقل ذكاء؟ كلا. بحق الله، إن كانت تلك هي الانتقادات الوحيدة الموجهة ضدي، رجاءً يمكنكم تقديم انتقادات أكثر شدة من ذلك".