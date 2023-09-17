سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

خاض ساينز سباق العمر على حلبة سنغافورة خاطفاً المركز الأول لصالح فيراري ومتقدماً على لاندو نوريس، لويس هاميلتون وزميله شارل لوكلير.

جورج راسل ارتكب خطأ في اللفة الأخيرة حرمه منصة التتويج، بينما أكمل ماكس فيرستابن ترتيب المراكز الخمسة الأولى بعد انطلاقه من المركز 11.

مجريات السباق

انطلق سائقو المقدمة على إطارات ميديوم لكن قررت فيراري وضع شارل لوكلير على إطارات سوفت، حيث انطلق من المركز الثالث خلف زميله كارلوس ساينز وجورج راسل سائق مرسيدس.

قدم لوكلير انطلاقة ممتازة نجح خلالها بتجاوز راسل ليصبح خلف زميله، بينما دفع لويس هاميلتون بسيارته مرسيدس أمام زميله راسل بالمركز الثالث.

لكن بطل العالم سبع مرات أعاد المركز لزميله، لأنه اختصر المنعطف وكسب أفضلية غير قانونية ما يعني أنه مضطر لإعادة المركز.

مع إكمال لفتين من السباق كانت فيراري في الصدارة مع ساينز ولوكلير، وأمام سيارتي مرسيدس مع راسل وهاميلتون.

لاندو نوريس بالمركز الخامس على متن مكلارين وأمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

بينما سُمع نوريس وهو يتكلم مع فريقه حول الحركة التي قام بها هاميلتون واختصر المنعطف، وإمكانية استعادة المركز، وهذا بالفعل ما حصل ليتراجع هاميلتون حتى المركز الخامس.

أما ماكس فيرستابن الذي انطلق من المركز 11 على إطارات هارد، فأصبح بالمركز التاسع في اللفة الرابعة وكان يضغط بقوة لانتزاع مركز كيفن ماغنوسن سائق هاس أمامه ونجح بذلك بالفعل ليصبح ثامناً خلف إستيبان أوكون سائق ألبين.

لكن ومع الوصول للفة 18، سُمع فريق مكلارين وهو يقول لسائقه أوسكار بياستري أن هناك احتمالاً لهطول الأمطار لاحقاً في السباق.

وفي المقدمة كان ساينز مرتاحاً حيث وسّع فارق صدارته بـ 3 ثوانٍ ونصف تقريباً أمام زميله لوكلير، حيث أرادت فيراري اتباع استراتيجية تؤمن الحماية للإسباني، عبر استعمال لوكلير كدرع يحميه من اقتراب راسل.

سيارة الأمان

شهدت اللفة التالية حادثة لسيارة ويليامز التي يقودها لوغانت سارجانت ورغم أنه نجح بالعودة للمسار لكن قطع الجناح الأمامي كانت تتطاير من سيارته على المسار.

ما أدى لدخول سيارة الأمان وهذا ما دفع فيراري لاستغلال الوضع وإدخال ساينز مباشرة إلى وقفة الصيانة وتلاه لوكلير ومن ثم السيارات البقية.

ومن ضمن السائقين العشرة الأوائل، بقي فيرستابن وزميله بيريز فقط على الحلبة دون دخول للمنصة.

ومع خروج سيارة الأمان، حافظ ساينز على الصدارة أمام فيرستابن، راسل، بيريز، نوريس ولوكلير ومن ثم هاميلتون.

حيث بات الجميع الآن على إطارات هارد. وبدأ راسل مباشرة محاولاته لتجاوز فيرستابن.

بينما تعرض لوكلير لقفل إطاره حين حاول التجاوز ليخسر مركزه لصالح هاميلتون. بينما تلقى ألونسو عقوبة 5 ثوانٍ لأنه خرج عن الخط الأبيض أثناء دخول منصة الصيانة.

هاميلتون بدوره تقدم للمركز الخامس على حساب بيريز أيضاً بينما واصل نوريس الضغط وتجاوز فيرستابن كذلك.

بالتالي بات ترتيب مراكز المقدمة كالتالي:

ساينز، راسل، نوريس، فيرستابن، هاميلتون، بيريز، لوكلير، ألونسو، أوكون وكيفن ماغنوسن.

تراجع ريد بُل ووقفة الصيانة

راسل بدأ يشن هجومه على ساينز أمامه حيث كان الفارق بينهما أقل من ثانية بالفعل، بينما نجح زميله هاميلتون بتجاوز فيرستابن نحو المركز الرابع وهذا ما فعله لوكلير كذلك دافعاً فيرستابن للمركز السادس.

وظهرت ريد بُل بإيقاع بطيء حيث كانت تعاني مع الإطارات حيث بدا أنها تراهن على دخول سيارة أمان ثانية.

بيريز في اللفة 39 خسر مركزاً لصالح أوكون، وحين دخل المكسيكي إلى منصة الصيانة، خرج بالمركز ما قبل الأخير.

في اللفة التالية، دخل فيرستابن بدوره وخرج بالمركز 15.

سيارة الأمان الافتراضية ووقفة صيانة مرسيدس

بالوصول إلى اللفة 43 توقفت سيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون فيما بدت أنها مشكلة محرك. واستغلت مرسيدس ذلك لإدخال السيارتين إلى وقفة الصيانة، حيث انتقل راسل وهاميلتون إلى إطارات ميديوم، وخرجا بالمركزين الرابع والخامس خلف لوكلير.

وكذلك الحال مع ألونسو، الذي نقلته أستون مارتن إلى إطارات سوفت، لكن وقفة الصيانة كانت بطيئة جداً ليخرج بالمركز 15.

وبالتالي بات الترتيب بعد استئناف السباق كالتالي:

ساينز، نوريس، لوكلير، راسل، هاميلتون، غاسلي، بياستري، ليام لاوسون، نيكو هلكنبرغ وجو غوانيو.

مرسيدس كانت سريعة جداً على إطارات ميديوم حيث بات الفارق 5 ثوان فقط خلف لوكلير بحلول اللفة الخمسين.

وبعد 3 لفات فقط بات راسل في مرآة سائق فيراري، ليتجاوزه بالفعل حتى المركز الثالث ويبدأ شن هجومه صوب نوريس بالمركز الثاني.

هاميلتون بدوره تجاوز لوكلير ليصبح رابعاً خلف زميله.

في الخلف مع فيرستابن، نجح الهولندي بالتقدم حتى المركز السابع أمام بياستري، لاوسون وألبون.

المعركة الأخيرة

الأنظار كانت متجهة صوب راسل وهاميلتون اللذين كانا يحلقان بالفعل على الحلبة.

وقبل 4 لفات فقط من النهاية كانت هناك 4 سيارات متقاربة جداً من بعضها البعض: ساينز، نوريس، راسل وهاميلتون.

والفوارق كانت قريبة للغاية بينها جميعاً.

لكن هجمات سيارتي مرسيدس لم تتوقف مطلقاً، حيث اقترب راسل بشكل كبير جداً من نوريس.

إلا أن راسل ارتكب خطأ في اللفة الأخيرة خرج بسببه عن المسار مرتطماً بالحائط ومانحاً المركز لزميله هاميلتون.

ورغم جميع المحاولات المستميتة، لم يفلح أحد بزحزحة ساينز، الذي اجتاز خط النهاية أولاً أمام نوريس ومن ثم هاميلتون.

لوكلير أنهى السباق رابعاً أمام فيرستابن، غاسلي، بياستري، بيريز، لاوسون وماغنوسن.

نتيجة السباق