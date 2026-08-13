خلال ظهورها في بودكاست "الطريق إلى النجاح"، شددت جيسيكا هوكينز، البالغة من العمر 31 عامًا، على الدور المحوري الذي تؤديه سلسلة أكاديمية الفورمولا 1 في تطوير المواهب ورفع مستواهن إلى الحد الذي يمكنهن معه المنافسة على مقاعد في سباقات الجائزة الكبرى.

وقدمت هوكينز، التي أصبحت أول امرأة تقود سيارة فورمولا 1 حديثة منذ خمسة أعوام عندما اختبرت سيارة أستون مارتن "إيه إم آر21" في المجر عام 2023، إجابة واضحة عن سؤال ما إذا كانت سترى يومًا امرأة تشغل مقعدًا في سباق فورمولا 1.

حيث قالت: "أعتقد أن أمامنا بضع سنوات أخرى، لكنني واثقة تمامًا بأن ذلك سيحدث. أعتقد أننا سنرى سائقات في الفورمولا 1".

وأضافت: "إذا جلست هنا وقلت أنني لا أؤمن بذلك، فسأكون كاذبة، لأنني أؤمن به حقًا. وإذا قلت لا، فسأكون متناقضة مع كل ما أؤمن به".

ورفضت هوكينز الادعاءات بأن القيود البدنية قد تمنع النساء من المشاركة في سباقات الفورمولا 1، وشاركت تجربتها الشخصية من اختبار في الفورمولا 1، موضحة أن المشكلة لم تكن مرتبطة بالقدرات البدنية، وإنما بعملية الاستعداد.

فقالت: "أنا مقتنعة تمامًا بأن النساء قويات بما يكفي للفورمولا 1".

منصة التتويج: دوريان بين، بريما ريسينغ، مايا ويوغ، إم بي موتورسبورت الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وأضافت: "بصفتي سائقة قادت سيارة فورمولا 1 شخصيًا لنصف سباق، يمكنني القول أنه لو لم تتعرض رقبتي للإجهاد، لكنت تمكنت من إكمال السباق كاملًا. كانت رقبتي تحت ضغط كبير جدًا".

وتابعت: "لكن أي شخص يقود سيارة فورمولا 1 للمرة الأولى يعاني من إجهاد في الرقبة. هذا الأمر لا علاقة له بكوني امرأة".

وأردفت: "نشأ هذا الوضع من حقيقة أنني لم أكن أشارك بشكل منتظم في بطولتي الفورمولا 2 أو الفورمولا 3 قبل الاختبار".

واختتمت: "حتى سائقو الفورمولا 1 يعانون من آلام في الرقبة في نهاية اليوم عندما يعودون إلى السيارة للمرة الأولى بعد عام".