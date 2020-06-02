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سميدلي: 2019 كان الموسم الأفضل في مسيرة فيتيل

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سميدلي: 2019 كان الموسم الأفضل في مسيرة فيتيل
02-06-2020

يعتقد روب سميدلي أنّ موسم 2019 كان الأفضل في مسيرة سيباستيان فيتيل بالنظر إلى أنّه الأوّل الذي تعيّن عليه فيه مواجهة هكذا منافسة شرسة في الفورمولا واحد.

يتّجه فيتيل لخوضه موسمه السادس بألوان فيراري، وهي فترة شهدت تحقيقه لمركز الوصافة في مناسبتَين بعد أن خسر اللقب لصالح لويس هاميلتون في 2017 و2018، إلى جانب حصوله على موسمٍ أوّل جيّد باللون الأحمر في 2015.

وسبق للألماني قبل ذلك حصد أربعة ألقاب مع فريق ريد بُل، كما حقّق رقمًا قياسيًا بتسجيل الفوز في 13 مناسبة في موسمٍ واحد.

لكنّ سميدلي المهندس السابق في فريق فيراري يرى بأنّ أداء فيتيل في موسم 2019 كان الأفضل في مسيرته، مُشيرًا إلى أنّ إمكانيّة اعتزال الألماني مع نهاية هذا الموسم ستترك فراغًا كبيرًا في البطولة.

وقال سميدلي للموقع الرسميّ للفورمولا واحد: "أعتقد بأنّها ستكون خسارة كبرى لأنّني أعتقد بأنّه سائقٌ عظيم".

وأضاف: "هل تعلمون ما أعتبره موسمه الأفضل في الفورمولا واحد؟ سينتقدونني على ما سأقوله، لكنّ أفضل أعوامه في الفورمولا واحد كان 2019".

وكان موسم فيتيل الماضي متقلّبًا على أقلّ تقدير، وذلك بعد أن ارتكب عدّة أخطاء على الصعيد الشخصي أبرزها في البحرين، وسيلفرستون وكذلك مونزا ما أثّر على موقعه في ترتيب البطولة ليكتفي بالمركز الخامس خلف زميله الجديد شارل لوكلير.

لكنّ سميدلي يعتبر بأنّ مواجهة فيتيل لأكثر مواسمه تعقيدًا هو ما يجعل 2019 الموسم الأفضل في مسيرته.

وقال: "أعتقد بأنّه واجه أكبر التحديات في مسيرته في ذلك الموسم، واستبعده الجميع لأنّ ذلك أسهل ما يُمكن قوله، واعتبروا بأنّ لوكلير سيُحقّق المزيد من التقدّم وستكون تلك نهاية سيباستيان".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا رأينا فيتيل الحقيقي قرب نهاية الموسم، ذلك الشخص الذي افتقدناه قليلًا، أنا متأكّدٌ من أنّه سيعترف بسهولة بأنّه لم يكن في الموقع الذي يريده، سواءً داخل الفريق أو في مواجهة زميله في بداية الموسم، لكنّه حافظ على تركيزه وتلك سمة الأبطال، لقد عاد".

وأكمل: "عانى سيباستيان من الكثير من الضغط من دون شكّ. ربّما أعلى ضغط في مسيرته. سبق له القيادة في مواجهة سائقين جيّدين وأبطالٍ للعالم. سيطر في مواجهة كيمي رايكونن ومارك ويبر في ريد بُل، لم يكن مارك أيًا كان، بل كان سائقًا سريعًا جدًا ونجح فيتيل في السيطرة عليه. لكنّني لست متأكّدًا من أنّه واجه تحديًا مشابهًا لما واجهه في 2019، لذا فإنّ رؤيته يتغلّب على ذلك التحدّي ويفرض سيطرته بعد بداية موسم صعبة جدًا، فإنّ ذلك كان بالأمر المميّز".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّ ماتيا بينوتو لا يُوافقني الرأي، لكنّ سباق روسيا مثالٌ على ذلك. تقدّم فيتيل عند الانطلاقة، وعارض الأوامر وبقي في الأمام في تلك الفترة".

ثمّ تابع: "اتّخذ القرار بنفسه من خلال البقاء في الأمام وعدم السماح له بتجاوزه. أعتقد بأنّ تلك علامة على سائقٍ قويّ يسعى دائمًا خلف الفوز".

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