سميدلي يشرح العقلية التي تجعل فيرستابن "المنافس الأسمى"

لدى مناقشته السائق الذي يودّ العمل معه كمهندس سباقات خلال ظهوره في بودكاست "هاي بيرفورمانس"، اختار سميدلي بطل العالم أربع مرات نظرًا لدافعه الذاتي ورغبته في "إذلال الآخرين" بوصفه المنافس الأسمى.

وقال سميدلي: "لأنّه من نوعية السائقين التي أفضّلها. إنّه ببساطة منافس".

وأضاف: "مثلما أدير عملي الخاص الآن، وعندما تجري مقابلات مع أشخاص وتسألهم: كم أنت مبادر ذاتيًا؟ تعلمون، يا له من سؤال سخيف. من سيجيب ويقول: أنا لست مبادرًا ذاتيًا. لا أستطيع فعل أي شيء. سيتعيّن عليك أن تخبرني بما يجب أن أفعله على مدار 24 ساعة في اليوم".

وتابع: "ماكس هو المثال الأبرز لشخص يجلب دافعه وتحفيزه معه في كل ساعة من كل يوم، أليس كذلك؟ إنّه متحفّز للغاية. إنّه آلة انتصارات. يريد الفوز. إنّه تنافسي للغاية، أليس كذلك؟ لذلك لا يوجد أي شك حيال ذلك".

وأكمل: "كل سائق يريد الفوز بالطبع، لكن إلى أي مدى يمكنهم جلب ذلك في كل ساعة من كل يوم؟ إلى أي مدى يمكنهم أن يكونوا متحفزين ليكونوا الأفضل؟ ليس فقط ليكونوا الأفضل، بل لخلق فجوة كبيرة بيني وبين ثاني أفضل سائق. لأن هذا ما يريده".

وأضاف: "إنّه يجد هذا الدافع من مكان ما، وكأن الفجوة مع ثاني أفضل سائق على شبكة الانطلاق ليست كبيرة بما يكفي. أحتاج أن تكون أكبر، وأحتاج أن أتفوّق على نفسي، وأحتاج أن أجرّ الفريق معي. وذلك بمثابة عقار قوي عندما يكون لديك شخص إلى جانبك بهذه الدرجة من الدافع الذاتي".

وقال: "يجب أن تمتلك كل الكفاءة، وكل القدرة وكل ذلك. هذا أمر مفروغ منه، فأنت سائق فورمولا 1. لكن امتلاك تلك الحافة الإضافية من الثقة بالنفس، والقدرة على تحفيز نفسك، والقدرة على تحفيز الأشخاص من حولك، فهذا بالنسبة لي ما يجعل السائق متكاملًا".

وبعد بداية معقدة لموسم 2025، عاد فيرستابن من العطلة الصيفية مع دفعة متأخرة في الأداء، متحديًا كلًا من لاندو نوريس وأوسكار بياستري على لقب بطولة السائقين. وأنهى الموسم في نهاية المطاف في المركز الثاني خلف نوريس.

وقال: "إنّه لا يزال يريده بنسبة 110%. إنّه يريده أكثر من أي شخص آخر. من الواضح أنّه يريده أكثر من أي شخص آخر. وبقدر ما سيكون من المؤلم لبقية الـ19 سماع ذلك، فلهذا السبب هو ناجح للغاية، لأنّه يستيقظ كل صباح ويقدّم كل ما لديه".

وأضاف: "إنّه متحفّز. إنّه السائق الكلاسيكي الذي إن منحته شبرًا، سيأخذ منك أكثر بكثير. وماذا يفعل ذلك بمنافساته الآخرين؟ إنّه يدفعهم إلى الخلف أكثر فأكثر. لأنّه يواصل التقدّم والمضي قدمًا بلا توقف. وأنا متأكد أنّ معظمهم ينظرون إليه ويفكرون: هيا يا ماكس، خذ يوم عطلة. يومًا واحدًا فقط. من فضلك خذ عطلة في نهاية أسبوع حتى نتمكن جميعًا من المنافسة".

واختتم: "لكنّه لا يفعل ذلك، لأنّه لا يكفيه أن يهزم الآخرين. يكاد يصل الأمر إلى أنّه يريد إذلالهم. ولا أقصد ذلك بطريقة سلبية، ولا بطريقة خبيثة، لكن هذا ما يدور في ذهنه. إنّه المنافس الأسمى".