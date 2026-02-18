سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

انتقل لويس هاميلتون إلى فيراري في عام 2025 بعد 12 عامًا قضاها مع مرسيدس. ورغم ارتفاع سقف التوقعات بالنسبة للبريطاني في فيراري، فقد احتاج إلى وقت للتأقلم مع الفريق الجديد، ما أدى إلى إنهائه الموسم دون أي منصة تتويج في سباقات الجائزة الكبرى. وكان أفضل مركز له هو الرابع في جوائز إيميليا رومانيا، النمسا، بريطانيا والولايات المتحدة الكبرى.

ومع ذلك أنهى سباق الصين القصير في عطلة نهاية أسبوع جائزة الصين الكبرى في المركز الأول.

وقال سميدلي في بودكاست "هاي بيرفورمانس": "لا أعرف مرسيدس جيدًا. أعرف فيراري جيدًا جدًا، وأعرف فرقًا أخرى جيدًا. والبيئة داخل فيراري مختلفة جدًا جدًا. لذلك ستكون هناك بالتأكيد اختلافات تقنية، صحيح؟ طريقة مقاربتهم لعطلة نهاية الأسبوع، الطريقة التي يضبطون بها السيارة، الجوانب التقنية للعمليات، كل ذلك سيكون مختلفًا جدًا."

وأضاف: "كانت مرسيدس تناسب لويس مثل زوج من النعال القديمة، صحيح؟ كان يعرفها. كانت فريقه. كل شيء تم تشكيله حوله. ثم تذهب إلى هذا الفريق الذي يمتلك تاريخًا يزيد عن مئة عام حيث لم يتم تشكيل كل شيء حولك. في الواقع هناك طريقة محددة جدًا للقيام بالأمور. لذا فجأة يبدو كل ذلك غير مريح. ثم هناك الكمّ الهائل من الضغط الذي تتعرض له."

عمل سميدلي في فيراري منذ عام 2004 كمهندس سباقات لفيليبي ماسا قبل أن ينتقل مع السائق البرازيلي إلى ويليامز في عام 2014.

وتابع: "إنه مختلف جدًا عن الضغط الذي كان سيشعر به في أي فريق آخر، ويمكنني قول ذلك لأنني عشته، صحيح؟ لقد عشت وتنفسّت ضغط فيراري".

وأكمل: "عندما ذهبت إلى هناك لأول مرة، وفي تلك السنوات الأولى، شعرت بالضغط كثيرًا، كان طاغيًا في بعض الأحيان. هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يتمتعون باستمرارية طويلة في مناصب عليا داخل فيراري بسبب ذلك، بسبب الضغط. ترى أنهم ينهارون ببساطة."

وأضاف مهندس السباقات السابق لاحقًا عن فيراري: "هناك أخطاء في التنفيذ. كما تعلمون، الأمر موثق جيدًا. ليس من شأني أن أقول، أنا أشاهد ذلك بعد ظهر يوم الأحد وأراه. إنهم يتحسنون في بعض الجوانب، وفي جوانب أخرى أقل من ذلك. لذا فإن كل هذا يخلق هذه البيئة، خاصة في فيراري، حيث يتزايد الضغط ويتزايد ويتزايد".

واختتم بالقول: "من الصعب وصف ما يشبهه الأمر عندما تكون بداخله. لقد رأيت أشخاصًا، أشخاصًا جيدين جدًا جدًا، وبصراحة لا أستطيع أن أقول من هم، لكن أشخاصًا جيدين جدًا أكن لهم قدرًا هائلًا من الاحترام، مهندسين رائعين، أكفاء للغاية، يتحطمون بسببه. أعتقد أن لويس ليس محصنًا تمامًا ضد ذلك، لكن السيارة تحتاج أيضًا إلى التحسن".