تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

هاميلتون: إجراء الانطلاقة في الفورمولا 1 "غير خطير" مع سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون: إجراء الانطلاقة في الفورمولا 1 "غير خطير" مع سيارات 2026

لماذا ستكون التحديثات في بداية موسم 2026 متواترة وفقًا لفاسور

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لماذا ستكون التحديثات في بداية موسم 2026 متواترة وفقًا لفاسور

سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

فيرستابن يضاعف انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يضاعف انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

ناقش روب سميدلي مهندس السباقات السابق في فيراري الضغوط المرتبطة بالقيادة أو العمل مع فريق مارانيللو، مؤكدًا أنه رأى "مهندسين جيدين جدًا يتحطمون بسبب ذلك".

منشور:
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: نيلسون ألميدا

انتقل لويس هاميلتون إلى فيراري في عام 2025 بعد 12 عامًا قضاها مع مرسيدس. ورغم ارتفاع سقف التوقعات بالنسبة للبريطاني في فيراري، فقد احتاج إلى وقت للتأقلم مع الفريق الجديد، ما أدى إلى إنهائه الموسم دون أي منصة تتويج في سباقات الجائزة الكبرى. وكان أفضل مركز له هو الرابع في جوائز إيميليا رومانيا، النمسا، بريطانيا والولايات المتحدة الكبرى.

ومع ذلك أنهى سباق الصين القصير في عطلة نهاية أسبوع جائزة الصين الكبرى في المركز الأول.

وقال سميدلي في بودكاست "هاي بيرفورمانس": "لا أعرف مرسيدس جيدًا. أعرف فيراري جيدًا جدًا، وأعرف فرقًا أخرى جيدًا. والبيئة داخل فيراري مختلفة جدًا جدًا. لذلك ستكون هناك بالتأكيد اختلافات تقنية، صحيح؟ طريقة مقاربتهم لعطلة نهاية الأسبوع، الطريقة التي يضبطون بها السيارة، الجوانب التقنية للعمليات، كل ذلك سيكون مختلفًا جدًا."

وأضاف: "كانت مرسيدس تناسب لويس مثل زوج من النعال القديمة، صحيح؟ كان يعرفها. كانت فريقه. كل شيء تم تشكيله حوله. ثم تذهب إلى هذا الفريق الذي يمتلك تاريخًا يزيد عن مئة عام حيث لم يتم تشكيل كل شيء حولك. في الواقع هناك طريقة محددة جدًا للقيام بالأمور. لذا فجأة يبدو كل ذلك غير مريح. ثم هناك الكمّ الهائل من الضغط الذي تتعرض له."

عمل سميدلي في فيراري منذ عام 2004 كمهندس سباقات لفيليبي ماسا قبل أن ينتقل مع السائق البرازيلي إلى ويليامز في عام 2014.

وتابع: "إنه مختلف جدًا عن الضغط الذي كان سيشعر به في أي فريق آخر، ويمكنني قول ذلك لأنني عشته، صحيح؟ لقد عشت وتنفسّت ضغط فيراري".

وأكمل: "عندما ذهبت إلى هناك لأول مرة، وفي تلك السنوات الأولى، شعرت بالضغط كثيرًا، كان طاغيًا في بعض الأحيان. هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يتمتعون باستمرارية طويلة في مناصب عليا داخل فيراري بسبب ذلك، بسبب الضغط. ترى أنهم ينهارون ببساطة."

وأضاف مهندس السباقات السابق لاحقًا عن فيراري: "هناك أخطاء في التنفيذ. كما تعلمون، الأمر موثق جيدًا. ليس من شأني أن أقول، أنا أشاهد ذلك بعد ظهر يوم الأحد وأراه. إنهم يتحسنون في بعض الجوانب، وفي جوانب أخرى أقل من ذلك. لذا فإن كل هذا يخلق هذه البيئة، خاصة في فيراري، حيث يتزايد الضغط ويتزايد ويتزايد".

واختتم بالقول: "من الصعب وصف ما يشبهه الأمر عندما تكون بداخله. لقد رأيت أشخاصًا، أشخاصًا جيدين جدًا جدًا، وبصراحة لا أستطيع أن أقول من هم، لكن أشخاصًا جيدين جدًا أكن لهم قدرًا هائلًا من الاحترام، مهندسين رائعين، أكفاء للغاية، يتحطمون بسببه. أعتقد أن لويس ليس محصنًا تمامًا ضد ذلك، لكن السيارة تحتاج أيضًا إلى التحسن".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن يضاعف انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد