مع دخول قوانين وحدات الطاقة الجديدة حيز التنفيذ في موسم 2026، تخوض ريد بُل السباقات باستخدام وحدة طاقة من إنتاجها الكامل للمرة الأولى في تاريخها.

ويجري الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له عملية تطوير وإنتاج المحرك بالكامل داخل منشآته، بدعم تقني من فورد.

وكما كان متوقعًا، لم يخلُ هذا الانتقال الكبير من التحديات. فقد واجهت ريد بُل مشاكل كبيرة طوال الموسم، لا سيما فيما يتعلق بالموثوقية.

واضطر كل من ماكس فيرستابن وإسحاق حجار إلى الانسحاب من سباقات في موسم 2026 بسبب أعطال في الأجزاء.

وكان فيرستابن الأكثر تعبيرًا عن استيائه من ذلك.

وتعرض السائق الهولندي، بطل العالم أربع مرات، للانزلاق أو الاصطدام مرتين بسبب أعطال مفاجئة في الجناح الخلفي.

وبعد ذلك، أوقف الفريق مؤقتًا استخدام تصميم الجناح الخلفي المقلوب.

ومع ذلك، عندما سارت السيارة دون مشاكل، تمكن فيرستابن من المنافسة على منصة التتويج، بل ونجح في تحقيق واحدة.

لكن لم يتمكن السائق الهولندي ولا فريقه ريد بُل حتى الآن من تحقيق أي انتصار في سباقات هذا الموسم.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

وبحسب سميدلي، كان ينبغي أن تكون ريد بُل في وضع أفضل بكثير مما سمحت به إمكاناتها، وأن المشاكل العديدة التي واجهها الفريق كانت أقل بكثير من مستوى التوقعات.

وقال سميدلي ضمن تقييمه في آخر بودكاست له: "كان ينبغي أن تكون ريد بُل في وضع أفضل بكثير".

وأردف: "كما قال ماكس، فقد واجهوا الكثير من المشاكل المحورية. في كل عطلة سباق تقريبًا، تظهر مشكلة مختلفة".

واسترسل: "ربما بدا ماكس عاطفيًا قليلًا عندما قال ذلك، لكن في الحقيقة، تظهر مشكلة مختلفة في كل عطلة سباق، وجميعها مشاكل حاسمة".

واستكمل: "هذه ليست مشاكل موثوقية أو تشغيل يمكن التعامل معها بسهولة".

واستطرد: "في كل مرة، تكون المشكلة كبيرة إلى حد ما. ولهذا السبب أعتقد أن ريد بُل بحاجة إلى تقديم أداء أفضل بكثير".

واختتم: "لذلك، أمنحهم خمس درجات من أصل عشر في النصف الأول من الموسم".