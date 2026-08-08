تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

أوليفر بيرمان يكشف عن مشروعه التجاري الجديد بعيدًا عن الفورمولا 1

فورمولا 1
أوليفر بيرمان يكشف عن مشروعه التجاري الجديد بعيدًا عن الفورمولا 1

هاكينن يحذر مكلارين من زعزعة استقرار الفريق بضم فيرستابن

فورمولا 1
هاكينن يحذر مكلارين من زعزعة استقرار الفريق بضم فيرستابن

مارك ماركيز يتحمل مسؤولية تراجع مستواه في جائزة بريطانيا "ويرفض الشعور بالذعر الآن"

موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
مارك ماركيز يتحمل مسؤولية تراجع مستواه في جائزة بريطانيا "ويرفض الشعور بالذعر الآن"

زافناور ينصح فيراري: "اتركوا شارل لوكلير وشأنه" في معركته مع هاميلتون

فورمولا 1
زافناور ينصح فيراري: "اتركوا شارل لوكلير وشأنه" في معركته مع هاميلتون

توتو وولف يكشف تحدي تربية ابنه جاك بعد تصدره بطولة الكارتينغ

فورمولا 1
توتو وولف يكشف تحدي تربية ابنه جاك بعد تصدره بطولة الكارتينغ

موتو جي بي: فرنانديز يحقق فوزًا كاسحًا ومارتين يعزز صدارته

موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
موتو جي بي: فرنانديز يحقق فوزًا كاسحًا ومارتين يعزز صدارته

طاقم فيراري يرى أوجه تشابه بين هاميلتون وشوماخر

فورمولا 1
طاقم فيراري يرى أوجه تشابه بين هاميلتون وشوماخر

موتو جي بي: مارتين يقود أبريليا إلى ثلاثية في السباق القصير مع معاناة ماركيز

موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
موتو جي بي: مارتين يقود أبريليا إلى ثلاثية في السباق القصير مع معاناة ماركيز
فورمولا 1

سميدلي عن ريد بُل: يعانون الكثير من "المشاكل المحورية"

انتقد روب سميدلي مهندس السباقات السابق لدى فيراري، فريق ريد بُل، مشيرًا إلى أن الفريق واجه عددًا كبيرًا جدًا من "المشاكل المحورية" خلال هذا الموسم.

زينب تاش خلدون يونس
منشور:
لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل

لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل

الصورة من قبل: سام باجنال

مع دخول قوانين وحدات الطاقة الجديدة حيز التنفيذ في موسم 2026، تخوض ريد بُل السباقات باستخدام وحدة طاقة من إنتاجها الكامل للمرة الأولى في تاريخها. 

ويجري الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له عملية تطوير وإنتاج المحرك بالكامل داخل منشآته، بدعم تقني من فورد.

وكما كان متوقعًا، لم يخلُ هذا الانتقال الكبير من التحديات. فقد واجهت ريد بُل مشاكل كبيرة طوال الموسم، لا سيما فيما يتعلق بالموثوقية.

واضطر كل من ماكس فيرستابن وإسحاق حجار إلى الانسحاب من سباقات في موسم 2026 بسبب أعطال في الأجزاء. 

وكان فيرستابن الأكثر تعبيرًا عن استيائه من ذلك.

وتعرض السائق الهولندي، بطل العالم أربع مرات، للانزلاق أو الاصطدام مرتين بسبب أعطال مفاجئة في الجناح الخلفي. 

وبعد ذلك، أوقف الفريق مؤقتًا استخدام تصميم الجناح الخلفي المقلوب.

ومع ذلك، عندما سارت السيارة دون مشاكل، تمكن فيرستابن من المنافسة على منصة التتويج، بل ونجح في تحقيق واحدة. 

لكن لم يتمكن السائق الهولندي ولا فريقه ريد بُل حتى الآن من تحقيق أي انتصار في سباقات هذا الموسم.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

وبحسب سميدلي، كان ينبغي أن تكون ريد بُل في وضع أفضل بكثير مما سمحت به إمكاناتها، وأن المشاكل العديدة التي واجهها الفريق كانت أقل بكثير من مستوى التوقعات.

وقال سميدلي ضمن تقييمه في آخر بودكاست له: "كان ينبغي أن تكون ريد بُل في وضع أفضل بكثير". 

وأردف: "كما قال ماكس، فقد واجهوا الكثير من المشاكل المحورية. في كل عطلة سباق تقريبًا، تظهر مشكلة مختلفة".

واسترسل: "ربما بدا ماكس عاطفيًا قليلًا عندما قال ذلك، لكن في الحقيقة، تظهر مشكلة مختلفة في كل عطلة سباق، وجميعها مشاكل حاسمة".

واستكمل: "هذه ليست مشاكل موثوقية أو تشغيل يمكن التعامل معها بسهولة". 

واستطرد: "في كل مرة، تكون المشكلة كبيرة إلى حد ما. ولهذا السبب أعتقد أن ريد بُل بحاجة إلى تقديم أداء أفضل بكثير".

واختتم: "لذلك، أمنحهم خمس درجات من أصل عشر في النصف الأول من الموسم".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق لوكلير: وجود ماكس معي في فيراري كان "ليصنع قصة رائعة"
المقال التالي بينوتو يردّ على شائعات ساينز وبياسـتري: "نحن سعداء بتشكيلتنا الحالية"

أبرز التعليقات
المزيد من
زينب تاش

فيرستابن حول عاطفة الأبوّة: "أعظم مكافأة" في حياتي هي ابنتي ليلي

فورمولا 1
فورمولا 1
فيرستابن حول عاطفة الأبوّة: "أعظم مكافأة" في حياتي هي ابنتي ليلي

رحيل أحد أبرز موظفي أستون مارتن بعد 13 عامًا.. وويتلي قد يكون بديله

فورمولا 1
فورمولا 1
رحيل أحد أبرز موظفي أستون مارتن بعد 13 عامًا.. وويتلي قد يكون بديله

لوكلير يكشف: "أي خطأ صغير مع السيارات الجديدة يكلفك كل شيء"

فورمولا 1
فورمولا 1
لوكلير يكشف: "أي خطأ صغير مع السيارات الجديدة يكلفك كل شيء"

أحدث الأخبار

أوليفر بيرمان يكشف عن مشروعه التجاري الجديد بعيدًا عن الفورمولا 1

فورمولا 1
أوليفر بيرمان يكشف عن مشروعه التجاري الجديد بعيدًا عن الفورمولا 1

هاكينن يحذر مكلارين من زعزعة استقرار الفريق بضم فيرستابن

فورمولا 1
هاكينن يحذر مكلارين من زعزعة استقرار الفريق بضم فيرستابن

مارك ماركيز يتحمل مسؤولية تراجع مستواه في جائزة بريطانيا "ويرفض الشعور بالذعر الآن"

موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
مارك ماركيز يتحمل مسؤولية تراجع مستواه في جائزة بريطانيا "ويرفض الشعور بالذعر الآن"

زافناور ينصح فيراري: "اتركوا شارل لوكلير وشأنه" في معركته مع هاميلتون

فورمولا 1
زافناور ينصح فيراري: "اتركوا شارل لوكلير وشأنه" في معركته مع هاميلتون

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل جينيفر فريزينغر
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
شاهد المزيد