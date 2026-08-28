شهد لويس هاميلتون تحسنًا كبيرًا في مستواه هذا العام مقارنة بالمواسم السابقة، مع وصول سيارات الفورمولا 1 الجديدة لعام 2026.

ويحتل بطل العالم سبع مرات حاليًا المركز الثالث في ترتيب البطولة، خلف كيمي أنتونيللي وجورج راسل. كما يمتلك هاميلتون عدد النقاط نفسه الذي يملكه راسل.

ويبدو أن مرسيدس، التي فرضت هيمنة لافتة خلال النصف الأول من الموسم، فقدت أفضلية كبيرة مؤخرًا. ولم يتمكن الفريق الألماني من تحقيق سوى انتصارين في آخر ستة سباقات.

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ويتقدم هاميلتون حاليًا بفارق 28 نقطة على زميله شارل لوكلير، ويعتقد سميدلي أن الوقت قد حان لتدخل فيراري.

حيث قال سميدلي في مقابلة عبر بودكاست "هاي بيرفورمانس ريسينغ": "كان رأيي منذ البداية دائمًا هو التالي: إذا أرادت فيراري أن تكون منافسة في بطولة العالم هذه، فعليها أن تكون حازمة."

وأكمل: "يخوض لويس حاليًا موسمًا أفضل من شارل. إذا أرادوا انتزاع النقاط من مرسيدس، فأعتقد أنهم بحاجة إلى القيام بذلك كفريق."

وتابع: "إنهم لا يملكون دائمًا أفضل سيارة، لكنهم يمتلكونها أحيانًا. وعندما تكون معهم، عليهم جني ثمار ذلك ومساعدة لويس على الفوز".

وأردف: "عليهم دعمه وفعل كل ما بوسعهم لمساعدته على تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط."

واختتم: "النقطة هنا هي القيام بما هو أكثر منطقية بالنسبة إلى الفريق ومحاولة تعزيز موقع فيراري في بطولة العالم بأكبر قدر ممكن".