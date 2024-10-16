سمة هاميلتون التي يحتاج فيرستابن لاستلهامها من أجل إيقاف نوريس في معركة لقب 2024

هل من الممكن ألا يُعتبر سائق يتصدر بفارق 52 نقطة مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة؟ بالنسبة لكثير من المراقبين في الفورمولا 1، فإن حصيلة النقاط الحالية للسائق الهولندي وقدراته الرائعة يجعلونه غير قابل للإيقاف في موسم 2024. هذا بغض النظر عن مدى تفوق فريق مكلارين ولاندو نوريس نحو الفوز الحاسم في سباق سنغافورة الأخير، أو حقيقة أن فيرستابن وفريق ريد بُل لم يفوزا بأي سباق منذ إسبانيا في يونيو الماضي.

لكن وضع فيرستابن لا يزال محفوفًا بالمخاطر.

في البداية، فإن الزخم الآن مع فريق مكلارين. حيث أنه وإذا أضفنا فوز نوريس الساحق في زاندفورت إلى ما حققه في سنغافورة (وما كان يجب أن يحققه في مونزا)، فهذا يعني أنه قد فاز باثنين من آخر أربعة سباقات بعد العطلة الصيفية، حيث تمكن المنافس على اللقب من تحقيق انتصارات تعادل بداية فيرستابن الرائعة لهذا الموسم.

في المقابل، يأمُل فيرستابن - وكما قال في سنغافورة: "نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح الآن" - أن يكون فريق ريد بُل قد تجاوز أسوأ المشاكل التي واجهته مع السيارة منذ ميامي في مايو الماضي. ولكن حتى إذا كانت التحسينات التي قام بها الفريق مؤخرًا كافية لمجاراة فريق مكلارين في ظل حزمة التحديثات المتوقعة في أوستن، فإن فيرستابن لا يزال معرضًا لخطر انسحاب واحد فقط قد يفتح الصراع على اللقب بشكل واسع، نظرًا لعدد السباقات المتبقية في هذه المرحلة.

ولكن نذكر بأن سجل فيرستابن على هذه الحلبات - أوستن، المكسيك، البرازيل، لاس فيغاس، قطر وأبوظبي - قوي للغاية. في كل من حلبة الأمريكتين وأوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، لم يُهزم الهولندي منذ عودتهما إلى روزنامة الفورمولا 1 بعد جائحة كورونا. حيث كانت انتصاراته في هذه الحلبات في عام 2021 حاسمة في فوزه بأول ألقابه العالمية في ذاك الموسم.

الفائز بالسباق، ماكس فيرستابن، ريد بُل رايسينغ الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بيد أنه في المقابل لديه ماضٍ متباين في البرازيل. فقد حقق فوزين في إنترلاغوس، ولكنه أيضًا خسر فوزًا مؤكدًا جراء ذاك الاصطدام الغريب مع إستيبان أوكون في 2018، بينا عاد هاميلتون بقوة في 2021 (بدعم من محرك جديد ومعرضًا للمزيد من المخاطر بعد عقوبة انطلاقه) وحقق فوزًا مدويًا.

في العام التالي، تحطمت آمال فيرستابن في الفوز رغم مشاكل الإطارات التي واجهها فريق ريد بُل بعد حادث اصطدام آخر مع هاميلتون، ثم رفضه مساعدة سيرجيو بيريز في المراكز المتأخرة في السباق.

بطل العالم الثلاثي لديه سجل متباين أيضًا في قطر - فقد خسر أمام هاميلتون في 2021 قبل أن يفوز بالجائزة الكبرى الثانية العام الماضي. لكنه خسر السباق القصير في قطر في 2023 أمام أوسكار بياستري، ومن بين جميع السباقات المتبقية، يعتبر هذا السباق الذي يجب أن تُعتبر فيه مكلارين المرشح الأقوى للفوز نظرًا لطبيعة السرعة العالية للمسار.

لاس فيغاس هو عامل غير مؤكد آخر حيث من المتوقع أن يكون فريق فيراري قويًا بجناحه الخلفي الخاص بـ"مونزا"، بينما لم تعد مكلارين قادرة على استخدام الجناح الخلفي مع الدي آر اس المصغّر الذي أثار الجدل في باكو.

وقد فاز فيرستابن بالسباق الأول مع عودة لاس فيغاس إلى روزنامة الفورمولا 1 بعد غياب دام 41 عامًا، ولكن حقًا، كان يجب أن يفوز شارل لوكلير لولا حظه السيء (واستفادة فيرستابن) أثناء سيارة الأمان في منتصف السباق.

أما بالحديث عن الجولة الختامية للموسم في أبوظبي، فإن فيرستابن يتمتع بأداء رائع هناك – حيث فاز بكل سباق منذ 2019 ولم يخرج عن منصة التتويج على حلبة ياس مارينا منذ أن حل خامسًا في 2017.

ومع ذلك، هناك علامة استفهام بارزة في سباق أبوظبي لعام 2021، حيث كان يبدو أن هاميلتون قد تفوق على فيرستابن قبل قبل دراما مدير السباق التي أعقبت حادث نيكولاس لاتيفي في وقت متأخر من السباق.

ولكن بعد ثلاث سنوات، يمكن أن يستلهم فيرستابن من خصمه على لقب 2021 قبل الجولة النهائية من السباقات ضد فريق هاميلتون السابق، مكلارين. فقد كان بطل العالم السباعي غالبًا ما يضغط على المنافسين المهددين بسلسلة من الانتصارات المتتالية الحاسمة خلال سنواته الحافلة بالألقاب مع مرسيدس.

لويس هاميلتون الفائز، مرسيدس دبليو05 الصورة من قبل: صور موتورسبورت

حيث أنه في موسم 2014، أدت سلسلة انتصارات هاميلتون الخمسة المتتالية بعد الاصطدام المثير للجدل مع نيكو روزبرغ في سباق سبا إلى قلب الطاولة على زميله في الفريق الذي كان يتصدر بفارق كبير في النقاط.

وفي موسم 2016، وبعد أن سمح لروزبرغ ببناء زخم بثلاثة انتصارات متتالية في نهاية 2015، لم يكن بإمكانه التغلب على خسارة النقاط بسبب بدايات سيئة عديدة وعطل على المحرك في سباق ماليزيا، ولكن انتصاراته المتتالية في نهاية الموسم جعلت روزبرغ غير واثق من اللقب حتى الجولة الختامية في أبوظبي.

وبالانتقال إلى موسم 2017، خرج هاميلتون من العطلة الصيفية ليحقق خمسة انتصارات في ستة سباقات - وكانت فيراري وسيباستيان فيتيل المنافس الأقرب لمرسيدس (وكانا في صدارة النقاط قبل هذه الانتصارات). في ذاك الموسم، بدأت سمة هاميلتون المتمثلة في تحقيق نقاط حاسمة في اللحظات الحرجة تأخذ أبعادًا جديدة، نظرًا لأن مرسيدس كانت تتعامل مع سيارة وصفها توتو وولف بأنها "متقلبة".

ربما الأكثر أهمية هنا - لأنه هو الحال بالنسبة لفيرستابن في 2024 – أنه في موسم 2018 لم يتمتع هاميلتون بأفضل حزمة واضحة.

ولكنه رغم ذلك حقق رباعية متتالية بعد العطلة الصيفية، مما حطم أية آمال ضعيفة كانت لدى فيتيل في استعادة السيطرة على البطولة. مرة أخرى، كان الألماني قد تفوق على هاميلتون في الترتيب قبل أن ينهي تلك السلسلة بعد خروجه الشهير من سباق هوكنهايم.

كان هاميلتون غالبًا ما يرتفع لمستوى التحدي في أصعب اللحظات خلال مسيرته الحافلة بالألقاب. وكما أظهرت سباقات أوستن والمكسيك في 2021، يمكن لفيرستابن فعل ذلك أيضًا - ولكن هذا هو الموسم الوحيد الذي اضطر فيه حقًا للقتال من أجل اللقب، وجاء مصحوبًا بلحظات مثيرة للجدل قد يعتبرها البعض نقاط ضعف غير محسومة. ومع ذلك، فإن التميز في اللحظات الحاسمة هو سمة تميز العظماء عن الجيدين في تاريخ سائقي الفورمولا 1.

بالطبع، لا يمكن نسيان فارق الـ52 نقطة الحالي لصالح فيرستابن أمام نوريس. في كثير من الأحيان، يتمكن السائق الذي يبني فارقًا كبيرًا في النقاط في وقت مبكر من عبور خط النهاية في الصدارة. وهناك أمثلة مشهورة مثل إيرتون سينا مع مكلارين في 1991، وفرناندو ألونسو مع رينو في 2005، وجنسن باتون مع برون جي بي في 2009.

لذا، وفي حال تمكن فيرستابن من تحقيق سلسلة انتصارات متتالية في هذه اللحظة الحاسمة من موسم 2024 - بدءًا من السباقات التي تُعتبر فيها الظروف مواتية له مثل أوستن والمكسيك نظرًا لسجله القوي على هذه الحلبات - فإنه سيضمن معادلة أرقام هاميلتون وفيتيل (ومايكل شوماخر وخوان مانويل فانجيو) في تحقيق أربعة ألقاب متتالية في الفورمولا 1.