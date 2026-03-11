سلسلة منافسة للفورمولا 1 تسخر من القوانين الجديدة: "نحن لا نفعل ذلك هنا"

رغم أن الموسم لا يزال في بدايته، فإن السيارات المبنية وفق اللوائح الجديدة تلقت حتى الآن ردود فعل متباينة داخل البادوك. فمن الطبيعي أن يكون فريق مرسيدس وسائقه جورج راسل سعيدين نسبيًا بعد تحقيق فريق براكلي الثنائية، بينما شبّه آخرون وضع التجاوز الجديد واستخدام زر التعزيز بالسباق داخل لعبة فيديو.

وقد اغتنمت سلسلة جي تي 4 الأوروبية الفرصة للسخرية من القوانين الجديدة. إذ كتبت على منصة "إكس" مرفقة بمقطع فيديو من السباق: "سباقات. من دون تعزيز البطارية أو الديناميكا الهوائية النشطة. فقط للتذكير."

كما نشر فريق تشيب غاناسي ريسينغ بدوره تعليقًا قال فيه: "'القصّ الفائق'، و'خفض الغيارات على الخطوط المستقيمة'، و'إدارة البطارية'... [تثاؤب]. نعم، نحن لا نفعل ذلك هنا. نحن نتسابق".

وخلال السباق، الذي شهد 120 عملية تجاوز، شبّه سائق فيراري شارل لوكلير وضع التجاوز بلعبة ماريو كارت. وقال أصيل موناكو عبر محادثات الفريق اللاسلكية: "هذا يشبه الفطر في ماريو كارت."

كما سُئل سائق هاس أوليفر بيرمان عن تعليقات مثل تلك التي أدلى بها لوكلير بعد السباق. فقال لوسائل الإعلام: "نعم، قليلًا. كان الأمر وكأنني في الفورمولا 1 بينما كان الجميع الآخر في الفورمولا 2."

وأضاف: "لكن بالطبع عليك إعادة شحن البطارية مرة أخرى، لأنك إن لم تفعل ذلك فستكون في وضع صعب على الخط المستقيم التالي."

وتابع: "هناك الكثير من الأمور التي يجب التفكير فيها، وهذا يجعل الأمر معقدًا، لكن حقيقة أنني أنهيت السباق في المركز السابع تجعلني سعيدًا، حتى لو لم تكن السيارة الأكثر متعة في القيادة هذا الأسبوع."

ورغم أن التكيف مع القوانين الجديدة سيستغرق بعض الوقت، فإن السباق الافتتاحيّ للموسم شهد منافسة مثيرة بين راسل ولوكلير في المرحلة الأولى من السباق، إلى جانب تقدم ماكس فيرستابن من مؤخرة شبكة الانطلاق لينهي السباق في المركز السادس، إضافة إلى حصول السائق المبتدئ أرفيد لينبلاد على نقاط في ظهوره الأول.

وتتّجه قافلة الفورمولا 1 الآن إلى شنغهاي لخوض جائزة الصين الكبرى.