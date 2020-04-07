سقف النفقات يشغل الحيّز الأكبر من النقاشات بين الفرق والفورمولا واحد

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
169 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
204 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
232 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سقف النفقات يشغل الحيّز الأكبر من النقاشات بين الفرق والفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
سقف النفقات يشغل الحيّز الأكبر من النقاشات بين الفرق والفورمولا واحد
07-04-2020

دخل مدراء الفورمولا واحد في جدل جديد حيال كيفية التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا" العالمية يوم أمس الاثنين، وكان سقف النفقات محور النقاشات الأساسي.

انضم مدراء فرق البطولة إلى جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة إضافة إلى روس برون المدير الإداري، ضمن محادثات عبر الهاتف طوال فترة ما بعد ظهر يوم أمس الاثنين.

وأشارت مصادر إلى أنّ الاجتماع كان إيجابياً ومثمراً، لكن لم ينتج عنه إلا قرارات حاسمة قليلة، بالرغم من إصرار تود على أن القوانين التقنية الجديدة - التي تمّ تأجيلها من 2021 إلى 2022 - لن تتأجل عاماً آخر.

وهيمن موضوع سقف النفقات على قسم كبير من ذاك الاجتماع، حيث كانت الفرق قد اتفقت بالفعل على ضرورة خفضه من 175 مليون دولار أمريكي إلى 150 مليون دولار أمريكي.

لكن، ومع تصاعد الأزمة خلال الأسابيع السابقة - حيث باتت إمكانية خسارة موسم 2020 بأكمله أمراً وارداً - بدأت عدة فرق ومن بينها مكلارين، بالضغط نحو سقف نفقات أقل. بينما أعربت الفرق الثلاثة الكبيرة، مرسيدس فيراري وريد بُل، عن بعض التحفظات.

أحد الجوانب الأساسية خلال الاجتماع كان يتمحور حول نفقات البحث والتطوير من قبل الفرق التي تزوّد الفرق الزبونة بمكونات مثل علب السرعة وأنظمة التعليق، حيث ستتم مناقشة هذه المسألة بشكل أكثر استفاضة في الاجتماع المقبل.

وتمحور النقاش حول حصول الفرق الأكبر على سقف أعلى نظراً لأنها تزوّد الفرق الزبونة بالقطع. على سبيل المثال، في حال كان الحدّ الأساسي لسقف النفقات هو 100، حينها سيكون سقف النفقات للفريق المصنع 100 + كمية محددة، والفريق الزبون 100 - نفس الكمية المحددة السابقة.

نقطة الخلاف كانت تتمحور في عدم العدل، إذ أن الفرق الزبونة قد لا تخصص أيّ مبلغ من أجل تكاليف البحث والتطوير ويمكنها بالتالي الاستفادة من المال الإضافي المسموح إنفاقه في تحسين نواحٍ أخرى. وبرزت هذه الفكرة تزامناً مع خفض سقف النفقات ما بات يعني أن كلّ مليون دولار ستكون لها أهميتها.

وتنص القوانين المالية لموسم 2021 كذلك على أن "جميع النفقات المتعلقة بالبحث والتطوير للفورمولا واحد يجب إدراجها ضمن سقف النفقات".

بمعنى آخر، أيّ أبحاث تطوير لموسم 2022 يجب أن تتمّ ضمن ما هو مسموح لسقف النفقات في 2021. وباتت هذه الفكرة أكثر أهمية الآن، نظراً لأن القوانين تلك كان من المزمع تطبيقها في 2021 والعمل عليها في 2020 من دون سقف للنفقات.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
تحليل: كيف استجابت الفورمولا واحد لخدع الوقود

المقال السابق

تحليل: كيف استجابت الفورمولا واحد لخدع الوقود
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة موناكو الكبرى

جائزة موناكو الكبرى

٢١ مايو - ٢٤ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: كيف استجابت الفورمولا واحد لخدع الوقود

2
فورمولا 1

تحليل: اليوم الذي فاز فيه باتون وهو متوقّف

أحدث ملفات الفيديو

بداية شوماخر في الفورمولا واحد مع جوردان 04:39
فورمولا 1

بداية شوماخر في الفورمولا واحد مع جوردان

لفة على حلبة سيلفرستون بطريقة معكوسة ضمن لعبة الفورمولا 1 2019 01:41
فورمولا 1

لفة على حلبة سيلفرستون بطريقة معكوسة ضمن لعبة الفورمولا 1 2019

قصة فريق فيراري 02:32
فورمولا 1

قصة فريق فيراري

قصة فريق بينيتون 02:01
فورمولا 1

قصة فريق بينيتون

قصة فريق مكلارين 02:52
فورمولا 1

قصة فريق مكلارين

أحدث الأخبار

سقف النفقات يشغل الحيّز الأكبر من النقاشات بين الفرق والفورمولا واحد
F1

سقف النفقات يشغل الحيّز الأكبر من النقاشات بين الفرق والفورمولا واحد

تحليل: كيف استجابت الفورمولا واحد لخدع الوقود
F1

تحليل: كيف استجابت الفورمولا واحد لخدع الوقود

معرض صور: كيف يقضي السائقون أوقاتهم في المنزل
F1

معرض صور: كيف يقضي السائقون أوقاتهم في المنزل

ويليامز تسرح عدداً من الموظفين وتخفض مرتبات السائقين ومسؤولي الفريق
F1

ويليامز تسرح عدداً من الموظفين وتخفض مرتبات السائقين ومسؤولي الفريق

وولف ينفي شائعات سعيه لمنصب رسميّ أو حصة "استراتيجية" ضمن أستون مارتن
F1

وولف ينفي شائعات سعيه لمنصب رسميّ أو حصة "استراتيجية" ضمن أستون مارتن

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.