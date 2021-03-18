سقف النفقات في صلب الجدل حيال السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

يضغط مدراء البطولة من أجل فكرة تجربة السباقات القصيرة التأهيلية خلال أيام السبت لثلاث جولات هذا الموسم: سيلفرستون، مونزا وإنترلاغوس. ضمن السعي لتقييم إمكانية اعتمادها بشكل كامل مستقبلاً.

ضمن هذه الخطط، ستقام حصة تجارب تأهيلية اعتيادية يوم الجمعة، بينما سيقام سباق قصير تأهيليّ بطول 100 كلم يوم السبت، نتيجته ستحدد ترتيب انطلاقة سباق الأحد.

وستكون نقاط السباق القصير أقل من الأساسي مع ثلاث نقاط للمركز الأول، اثنتين للثاني ونقطة للثالث.

ووافقت الفرق على أغلب قوانين وشروط هذه الفكرة، لكن المشكلة الأساسية حالياً باتت تتمحور حول التكاليف الإضافية المحتملة على الفرق نظراً لإمكانية تضرر السيارات من السباقات الإضافية في تلك الجولات.

ويبدو أن البطولة قدمت عرضاً للفرق يتمحور حول تعويض أية تكاليف إضافية تتعلق بالسباقات القصيرة حتى لو زادت عن سقف النفقات المقرر.

لكن، أشارت مصادر مطلعة بأنّ بعض الفرق تضغط من أجل تعويض أكبر. بينما أشارت بعض الفرق الكبيرة إلى ضرورة زيادة سقف النفقات الحالي إلى ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تمّ عرضه (حتى 1 مليون دولار) من أجل تغطية التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن أية أضرار للسيارات خلال السباقات القصيرة.

لكن هذه الفكرة لم تتلق تأييداً كافياً، خاصة من الفرق التي تعمل بطبيعة الحال تحت سقف النفقات، ولا ترى ضرورة لرفع السقف كي يتماشى مع تطلعات الفرق الكبيرة. كما ترى أن مبلغ 1 مليون دولار أكثر من كافٍ لتغطية أية تكاليف إضافية.

وهناك بعض المخاوف من استعمال الفرق الكبيرة لمثل هذه الحجة من أجل الضغط للحصول على مكاسب مادية أكبر تستفيد منها في رفع الأداء، وليس تغطية أية أضرار جانبية من السباقات القصيرة.

وتم تقديم بعض المقترحات خلال الاجتماعات الأخيرة مثل أن يتم تقديم الدفعات المالية بناء على فحص السيارات بعد السباقات لتقييم الأضرار.

مثل هذا المقترح سيضمن العدل في توزيع أية تعويضات مالية للأضرار، إضافة إلى ضمان عدم استغلال هذه الناحية من قبل الفرق الكبيرة للتحايل على سقف النفقات.

وغياب أي اتفاق بعد حيال هذه المسألة يعني أن الوضع يتجه إلى الحلّ عبر التصويت، خاصة وأن اتخاذ القرارات الآن في الفورمولا واحد بات يتطلب موافقة بالأغلبية من 28 صوتاً من أصل 30.

وتمتلك الفورمولا واحد و"فيا" عشرة أصوات لكل منهما، والباقي للفرق.

وستكون الكيفية التي تسير بها عملية التصويت مثيرة للاهتمام، نظراً لتأثير المصنّعين على قرارات الفرق، حيث سيحاول كل مصنّع الطلب من فرقه الزبونة التصويت بالطريقة التي يراها تناسبه.

لكن ومهما كانت تفاصيل كل ذلك، يبدو أن إقامة السباقات القصيرة باتت أمراً شبه مؤكد.

ومن بين الأشخاص الذين كانوا يعارضون هذه الفكرة سابقاً ومن ثم غيروا رأيهم وبدؤوا بدعم تجربتها على الأقل هذا الموسم، توتو وولف مدير فريق مرسيدس.

حيث قال: "أعتقد أنه يجب علينا أن نمنح الفكرة فرصة، ومن ثم نصارح أنفسنا بصدق حيالها".

وأكمل: "ما هي العوائد المالية وجودة العرض الناتجة عن ذلك، وما هي عوامل النجاح؟ كما قال كريستيان (هورنر مدير فريق ريد بُل) هناك إيجابيات وسلبيات لكل شيء".

واختتم: "لو جلسنا جميعنا خلف الطاولة وبدأنا التفكير، بوسعنا إيجال حلّ مشترك يرضي الجميع. الفورمولا واحد تتمحور حول العمل الجماعي، وعلينا كذلك تقديم المتعة للمشاهدين".