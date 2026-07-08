وقعت الحادثة بعد جائزة بريطانيا الكبرى، التي فاز بها شارل لوكلير مع فيراري، بينما أنهى جورج راسل السباق في المركز الثاني، ولويس هاميلتون في المركز الثالث.

وكانت الخوذات المسروقة ضمن المعدات الخاصة المستخدمة في إطار مبادرة ريد بُل "ستيم اكس" التعليمية.

ويعمل مشروع "ستيم اكس" من خلال فصل دراسي متنقل صُمم خصيصًا لزيارة المدارس في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. ويهدف البرنامج إلى تعريف الأطفال في المناطق الأقل حظًا بمجالات الهندسة والفيزياء والرياضيات والميكانيكا المستخدمة في الفورمولا 1، وتحفيز اهتمامهم بمسارات STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات).

وأوضح التقرير أن الخوذات المقلدة المسروقة صُنعت خصيصًا لاستخدامها في هذه الأنشطة التعليمية.

وكتب نيكولاس عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: "إلى اللصوص في سيلفرستون... أيًا كان من سرق الخوذات من سيارة مشروع "ستيم اكس" التابعة لريد بُل، فليعلم أنه حرم الأطفال في المدارس التي سنزورها هذا الصيف من هذه التجربة. لأنه ليس بإمكاننا إنتاج هذه الخوذات مرة أخرى في الوقت المناسب".

وأضاف: "ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الحادثة بأكملها وثقتها كاميرات المراقبة. لذلك فالوقت لا يعمل لصالحكم. وأفضل ما يمكنكم فعله هو إعادة الخوذات".

وأكد نيكولاس أيضًا أن الحادثة أُبلغت إلى الشرطة المحلية، وأن تسجيلات كاميرات المراقبة سُلّمت إلى السلطات المختصة.

هذا وأطلقت ريد بُل مشروع "ستيم اكس" في عام 2024 بالشراكة مع مجموعة كلية ميلتون كينز، وذلك ضمن استراتيجية الفريق Drive for Change.

وعند الإعلان عن البرنامج آنذاك، شددت سالي ألكسندر، الرئيسة التنفيذية ومديرة مجموعة كلية ميلتون كينز، على أهمية تشجيع الأطفال من الفئات الأقل تمثيلًا على التوجه نحو مجالات STEM.

وقالت ألكسندر: "في مجموعة كلية ميلتون كينز، يسعدنا ويفخرنا دعم هذا البرنامج، الذي يهدف إلى إلهام الجيل القادم من المبتكرين في مجالات STEM. كما نهدف إلى الإسهام في تنمية المواهب المحلية في ميلتون كينز والمناطق المحيطة بها".

وأضافت: "تمثل وجهات النظر والخبرات المختلفة الأساس الحقيقي للابتكار. ونحن فخورون بالمساهمة في بناء منظومة STEM أكثر شمولًا وتنوعًا".

واختتمت: "من خلال تشجيع الأشخاص من الفئات الأقل تمثيلًا على اعتبار مجالات STEM خيارًا مهنيًا، فإننا نساهم في بناء مستقبل أكثر عدالة وابتكارًا وإشراقًا للجميع".