سرقة ساعة لوكلير متصدر ترتيب الفورمولا واحد البالغة قيمتها 320 ألف دولار

وفقًا لتقارير إيطالية، كان المونغاسكي مع أصدقائه، بما فيهم مدرّبه أندريا فيراري، في مدينة فياريجيو التوسكانية.

وعند حوالي الساعة العاشرة مساء، كانوا يتواجدون في منطقة مظلمة بعض الشيء في فيا سالفاتوري عندما تعرف المشجعون على لوكلير وأوقفوه من أجل التقاط الصور والحصول على توقيعه.

ووسط ذلك التجمع، وبينما لفت وجود لوكلير انتباه المزيد والمزيد من المشجعين، تمكّن لصٌ من انتزاع ساعة سائق فيراري من رسغه وفرّ هاربًا قبل حتى أن يُلاحظ ما حدث.

ومع فرار اللص، قام لوكلير بالتبليغ عن الواقعة إلى الشرطة التي تحقق الآن وتنظر فيما إذا كانت السرقة وليدة اللحظة أم مخطط لها مسبقًا.

فيما أبدى فيراري مدرّب لوكلير - والذي ولد في مدينة فياريجيو - انزعاجه الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء.

حيث نشر بخصوص ذلك عبر إنستاغرام قائلًا: "تتواجد فيا سالفاتوري في الظلام منذ أشهر، وقد بلغنا عن ذلك طوال هذه الفترة. حسنًا، لقد قاموا بسرقتنا بالأمس في فيا سالفاتوري. فهل تفكرون في إصلاح المصابيح عاجلًا أم آجلًا؟ أسأل من أجل صديق لي".

هذا ويتواجد لوكلير في إيطاليا استعدادًا لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، والتي ستُقام على حلبة إيمولا.

جديرٌ بالذكر أن لوكلير قد وسّع صدارته لترتيب البطولة بعد فوزه بجائزة أستراليا الكبرى.