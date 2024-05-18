سرعة تسونودا في إيمولا تُظهر أن ريد بُل محقة في الانتظار بشأن حسم مستقبل بيريز

في نهاية أسبوع تعين على ريد بُل فيها أن تعدل من إعدادات ارتفاع سيارتها بشكل كبير من أجل التأقلم مع عدم تناغم السيارة مع الحفف الجانبية في إيمولا، فإن حادثة بيريز في التجارب الحرة الثالثة تسببت في توجه ماكس فيرستابن إلى التصفيات من دون قيامه بلفة سريعة تحضيرية على إطارات سوفت.

وبالرُغم من أن ذلك لم يمنع الهولندي من انتزاع قطب الانطلاق الأول، لكن بيريز أخفق كذلك في العبور إلى القسم الثاني من التصفيات.

في المقابل، حل تسونودا ثالثًا في التجارب الحرة الثانية بالأمس، وكرر ذات النتيجة في القسم الثاني للتصفيات. حيث رفع ذلك التوقعات لما قد يحققه قبيل سباق إيمولا، على بعد 10 أميال فقط من مقر فريق آربي في فاينزا.

وقد تأهل الياباني سابعًا في النهاية متفوقًا على سائق مرسيدس لويس هاميلتون، لكنه يرى أنه كان بوسعه القيام بعمل أفضل من هذا.

وفي ظل ذلك التباين، فإن ريد بُل تقف أمام قرار صعب للغاية حيال تشكيلتها لموسم 2025، حيث أن الفريق كان قد قرر منذ وقت طويل الانتظار ليرى إذا ما سيتمكن بيريز من مواصلة بدايته القوية نسبيًا لهذا الموسم.

من ناحية أخرى، وما يصعّب أكثر من قرار الفريق، هو توافر سائق مثل كارلوس ساينز للموسم المُقبل، حيث يعتبر أفضل من تسونودا أو دانيال ريكاردو إذا ما أردات ريد بُل التخلي عن بيريز.